Токаев встретится с пострадавшими от паводка жителями ЗКО
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В области объявлен режим чрезвычайной ситуации, передает Kazpravda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область.
«В ходе поездки президент совершит облет подтопленных районов, встретится с эвакуированными жителями и проведет заседание оперативного штаба по чрезвычайной ситуации», - сообщает Акорда.
В Западно-Казахстанской области объявлен режим ЧС. Повышение уровня воды ожидается в регионе до конца недели.
Эвакуированы более 6 тыс. человек.