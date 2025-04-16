В 2024 году количество туристов, воспользовавшихся услугами гостиниц и других объектов размещения в Казахстане, составило 9,1 млн человек. Объем оказанных услуг достиг 300 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Наибольшую туристскую активность зафиксировали в следующих регионах:

5 место — Алматинская область

Алматинскую область в 2024 году посетили 507,5 тыс. человек. Регион продолжает оставаться востребованным направлением для внутреннего туризма.

4 место — Шымкент

По итогам 2024 года Шымкент посетили 508 тыс. туристов. Город входит в число стабильных туристских центров страны.

3 место — Акмолинская область

Курортная зона Бурабай и живописные ландшафты региона способствовали привлечению 533 тыс. туристов. Акмолинская область остается центром внутреннего отдыха и экотуризма.

2 место — Астана

Столица страны продолжает развивать потенциал делового и событийного туризма. В 2024 году Астану посетили 1,5 млн туристов.

1 место — Алматы

Алматы вновь признан самым популярным направлением среди туристов. Благодаря уникальному сочетанию городской инфраструктуры, горнолыжных курортов, мягкого климата и потрясающей природы, мегаполис привлек 2,3 млн гостей.