В 2024 году количество туристов, воспользовавшихся услугами гостиниц и других объектов размещения в Казахстане, составило 9,1 млн человек. Объем оказанных услуг достиг 300 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта
Наибольшую туристскую активность зафиксировали в следующих регионах:
5 место — Алматинская область
Алматинскую область в 2024 году посетили 507,5 тыс. человек. Регион продолжает оставаться востребованным направлением для внутреннего туризма.
4 место — Шымкент
По итогам 2024 года Шымкент посетили 508 тыс. туристов. Город входит в число стабильных туристских центров страны.
3 место — Акмолинская область
Курортная зона Бурабай и живописные ландшафты региона способствовали привлечению 533 тыс. туристов. Акмолинская область остается центром внутреннего отдыха и экотуризма.
2 место — Астана
Столица страны продолжает развивать потенциал делового и событийного туризма. В 2024 году Астану посетили 1,5 млн туристов.
1 место — Алматы
Алматы вновь признан самым популярным направлением среди туристов. Благодаря уникальному сочетанию городской инфраструктуры, горнолыжных курортов, мягкого климата и потрясающей природы, мегаполис привлек 2,3 млн гостей.