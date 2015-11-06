​Требуются превентивные меры

Как сообщила пресс-служба министерства, на коллегии были подведены итоги деятельности в социально-трудовой сфере за 9 месяцев 2015 года. В мероприятии приняли участие вице-министры, руководители структурных подразделений, подведомственных организаций, в режиме видеосвязи – заместители акимов областей, руководители областных управлений координации занятости и социальных программ, инспекции труда, директоры территориальных департаментов Комитета труда, социальной защиты и миграции МЗСР РК.

Выступая на заседании, Тамара Дуйсенова подчеркнула, что в условиях мирового экономического кризиса необходимо в первую очередь приложить все усилия для недопущения ухудшения социального благополучия граждан и принять активные меры содействия их трудоустройству.

С докладом о превентивных мерах по недопущению социального напряжения в трудовых коллективах и мерах содействия занятости населения в новых экономических условиях выступил вице-министр здравоохранения и социального развития РК Биржан Нурымбетов. Он сообщил, что с начала года подписано более 72 тыс. меморандумов о взаимном сотрудничестве между акимами регионов, работодателями и профсоюзами предприятий по сохранению рабочих мест. В рамках реализации региональных комплексных планов занятости трудоустроено 311,6 тыс. человек, что составляет 102% от запланированного показателя. В рамках реализации программы «Дорожная карта занятости-2020» трудоустроено 118,3 тыс. человек, из них на постоянные рабочие места – 97,4 тыс. человек. Биржан Нурымбетов подчеркнул, что местным исполнительным органам необходимо усилить работу по трудоустройству граждан на постоянные рабочие места.

Также были заслушаны отчеты заместителей акимов регионов о проводимой работе по недопущению высвобождения работников и обеспечению занятости населения. Комментируя эти данные, министр подчеркнула, что местным исполнительным органам необходимо контролировать, чтобы по каждому трудоустроенному сотруднику осуществлялись пенсионные отчисления.

– С 2017 года базовая пенсия будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе. Чтобы наши граждане при выходе на пенсию могли получать достойные выплаты, отчисления должны быть регулярными, – сказала Тамара Дуйсенова.

По итогам коллегии она поручила сотрудникам Министерства здравоохранения и социального развития РК, подведомственных организаций и местным исполнительным органам активизировать работу по всем направлениям.