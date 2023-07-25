Три лучших месяца в году

В области действует 51 организация дополнительного образования с охватом 22 028 детей. В школах открыты кружки и спортивные секции, в которых занимаются 108 147 детей. С 2022 года дети имеют возможность получить дополнительное образование за счет государственного образовательного заказа. В этом году госзаказ размещен в Аршалынском, Атбасарском, Бурабайском, Ерейментауском, Целиноградском, Шортандинском районах, городах Косшы и Кокшетау в 45 организациях (42 частные, три государственные) на 7 697 мест при плане 9 800 детей.

В кокшетауском Дворце детства и юношества «Болашақ сарайы» сегодня стало потише. Оно и понятно – лето! Из 129 кружков работают сейчас 11, среди которых радиокружок, экологии и природы, плавания, волейбола, робототехники и другие. Добавим, что весь июнь сюда приходили ребята из пришкольных лагерей нескольких городских школ на мастер-классы педагогов дополнительного образования по гончарному искусству, рисованию, хорео­графии, робототехнике.

Аиша Касенова из школы-гимназии № 17 города Кокшетау посещает кружок экологии и природы два года, и ей очень нравится то, чем она занимается. Девочка делится, что раньше пробовала другие кружки, но именно здесь получает нужные и полезные знания. На момент нашего прихода она делала анализ водопроводной воды. На вопрос о качестве живительной влаги, Аиша отвечает: «К сожалению, вода у нас в городе не очень чис­тая». Поэтому думают ребята и над тем, как очищать воду.

Секция волейбола – одна из наиболее востребованных и поэтому самых многочисленных в «Болашақ сарайы» с самого открытия. Учит мальчишек и девчонок азам спортивной игры тренер высшей категории Мурат Мухамадиев. Ребята приезжают с разных концов города, поскольку здесь их обучают профессиональному волейболу. Занимаются не так давно, около двух лет, однако уже могут похвалиться достижениями: через семь месяцев занятий подопечные тренера Мухамадиева (мальчики) стали чемпионами области. Команда девочек завоевала этот титул спустя четыре месяца. На чемпионате Казахстана они заняли шестое место среди 16 команд. Это очень хороший результат, считает Мурат Мухамадиев, поскольку волейбол в Кокшетау развивается слабо, в городе нет ни одной ДЮСШ. Хотя ребят, желающих учиться играть, пов­торяет он, много, как много и тех, кто хотел бы посещать эту секцию в «Болашақ сарайы». Но принять здесь всех не могут.

Летние каникулы – время активной работы для частных центров, работающих в рамках госзаказа. В частности, второй год обеспечивают детей бесплатными языковыми и творческими кружками частные центры развития личности New Star и «Парасат». К примеру, число школьников, посещающих языковые и творческие кружки New Star, увеличилось на 200 человек.

В кружках казахского и английского языков, предлагаемых в центре «Парасат», особый упор педагоги делают на разговорной речи в игровой форме, что очень нравится детям. К примеру, Захар Шумков из СШ № 12 за довольно короткий срок усвоил беглую казахскую речь. Мальчик признается, что здесь ему очень нравится изучать язык. И добавил: «Потому что учителя добрые и веселые». Посещают ребята в центре «Парасат» кружки ораторского искусства, математики, рисования, арт-вышивки и другие.

Условия для творчества и занятости детей в летнее время стараются создавать и в сельских школах. Хотите петь, играть на музыкальных инструментах – добро пожаловать в вокальный и музыкальный кружки. Танцевать? И это можно! Кружки рисования, рукоделия есть, пожалуй, в каждом учебном заведении. В средней школе аула Акадыр Зерендинского района гордятся юными мастерицами из кружка рукоделия «Мұрагер», который уже 11 лет ведет педагог дополнительного образования Армангуль Малик. Она обучает девочек секретам народного рукоделия, в частности, одному из самых древних – валянию шерсти. Из овечьей шерсти девчонки уже умело изготавливают не только различные игрушки, картины, сувениры, а также предметы одежды, аксессуары. Добавим, что школьницы со своими работами не единожды становились победительницами районных, областных и даже республиканских конкурсов.

– Сельские дети ведь не так свободны, как городские, – рассказывает Армангуль Малик. – Они помогают родителям по дому, ухаживают за скотиной, дел на любом сельском под­ворье всегда много. Тем не менее мои девочки стараются не пропус­кать занятия в кружке, с удовольствием постигают древнее искусство валяния шерсти. Они уже многое умеют, порой кажется, знают больше меня.

В том, что девчонки преуспели в этом деле, мы убедились, увидев их нарядные костюмы, платья из шерсти. Каждая изготовила его самостоятельно под руководством талантливого педагога.

Оздоровительный комплекс «Сұңқар», расположенный в живописном месте Зерендинской курортной зоны, относится к Дворцу детства и юношества «Болашақ сарайы». Вот где проводят незабываемое время, наполненное солнцем, дружбой и весельем, школьники. С начала открытия сезона здесь отдыхает уже четвертая смена (всего их семь) из 220 ребят, приехавших сюда в основном из Акмолинской области, а также из других регионов Казахстана. Добавим, что в этом году в ОК «Сұңқар» в рамках всеобуча бесплатно отдыхают 40 детей, кроме того, 641 школьник наберется в лагере сил за счет средств фонда «Қазақстан халқына». Упор в программе отдыха детей сделан на оздоровление. Ежедневно они получают кислородные коктейли, по показаниям посещают соляную шахту, принимают хвойные фитованны. Добавим, что все предусмотрено и для безопасности детей: всюду по периметру установлены камеры, комплекс огорожен, круглосуточно работает штат охранников.

Президент четвертой смены Айгерим Акентай приехала из Павлодара, причем отдыхает в полюбившемся ей лагере в третий раз. Она с трудом сдерживает слезы, ведь сегодня последний день смены, завтра с утра ребята начнут разъезжаться. А уезжать никому не хочется, так им здесь все нравится: веселые вожатые, командные игры, бассейн, пешие туристские походы по окрестнос­тям. Десять дней пролетают так быстро и незаметно, что по дому не успеваешь соскучиться. Более всего, делится Айгерим, запоминаются мероприятия, к которым готовишься всей командой, когда чувствуешь крепкое плечо друга, поддержку других ребят.

Ей вторит и Ернур Жакай – восьмиклассник из города Актау. В «Сұңқар» мальчик отдыхает впервые, но считает это удивительное место самым красивым и лучшим. До этого Ернур бывал в Алматы, но более всего ему понравилось в Зеренде.

– Здесь не только природа классная, люди очень хорошие, а атмосфера в лагере просто незабываемая, – говорит он.