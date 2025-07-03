Цифровизация – это современный вызов, на который экономика должна дать своевременный ответ, заявил Касым-Жомарт Токаев, подчеркивая, что успех в этом направлении напрямую влияет на конкурентоспособность государства. В условиях структурной перестройки глобальной экономики цифровые инструменты становятся неотъемлемой частью национальных и наднациональных стратегий развития. В частности, новые подходы к цифровому взаимодействию и совместному управлению данными сегодня активно тестируются в рамках Евразийского экономического союза. Для стран-участниц это возможность не только сократить барьеры во взаимной торговле, но и заложить основы для более глубокой технологической кооперации. Подробней о вызовах, возможностях и роли ЕАЭС в цифровом будущем – в интервью с директором Института экономической политики, членом Национального Курултая Каирбеком Арыстанбековым.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Каирбек Тулендиевич, как отметил Президент, ЕАЭС показал себя как значимая платформа для диалога по вопросам деятельности интеграционного объединения. Какие преимущества от членства в Союзе получает Казахстан?

– ЕАЭС был создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик, а деятельность Союза направлена на решение задач по повышению благосостояния и качества жизни граждан государств-членов. ЕАЭС в данном контексте открывает широкие возможности и перспективные направления роста экспортного потенциала, что в конечном итоге отражается на уровне благосостояния казахстанцев. Участие Казахстана в ЕАЭС в полной мере позволяет, сохраняя государственный суверенитет, обеспечить более тесное и слаженное экономическое сотрудничество и кооперацию со странами-партнерами.

На сегодня завершено институциональное и правовое оформление Евразийского экономического союза, позволяющее на практике обеспечивать свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Применяется единое внешнеторговое и таможенное регулирование, создано общее правовое поле в области технического и антимонопольного регулирования, субсидирования реального сектора, реализуется сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, энергетике и других сферах.

– Какое значение данное объединение приобретает в текущей геополитической ситуации?

– Современные геополитические условия напрямую влияют на экономику стран ЕАЭС, включая Казахстан. Нарушение логистических цепочек, санкционное давление и нестабильность в ключевых транзитных точках – всё это формирует новые риски и требует переосмысления экономических стратегий. Интеграционные процессы внутри Союза, безусловно, продолжаются, однако в текущей геополитической реальности эффективность этих процессов ограничена. Для стран-экспортёров, таких как Казахстан, особенно критично сохранять быстрые, стабильные связи с внешними рынками, включая Турцию и Китай.

Например, большая часть казахстанского экспорта (до 80%) проходит через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Любые инциденты, будь то военные действия или технические сбои на этом маршруте, несут ощутимые риски. Подобные события поднимают вопросы о необходимости диверсификации экспортных маршрутов. В этой связи Казахстану важно проработать комплексную «дорожную карту» транспортной модернизации, включая увеличение пропускных способностей на ключевых переходах, развитие портовой инфраструктуры, механизацию и цифровизацию логистических процессов. Востребованность маршрутов через Казахстан уже растёт, что оказывает позитивное влияние на экономику, но требует дополнительных инвестиций в инфраструктуру.

Что касается санкционного давления и глобальных цепочек поставок – это отдельный вызов. Однако в нём кроется и возможность. Мир движется в сторону формирования региональных производственных цепочек, и в этом контексте ЕАЭС может сыграть ключевую роль. Например, сырьё или полуфабрикаты могут производиться в Казахстане, сборка осуществляться в России, а комплектующие поставляться из Беларуси. Такой подход позволяет странам Союза заместить внешние поставки и создать более устойчивую и предсказуемую модель взаимодействия.

Казахстан обладает потенциалом участия в таких цепочках – от поставки сельхозпродукции до компонентов лёгкой и перерабатывающей промышленности. Поэтому наша задача – не просто участвовать в ЕАЭС, а формировать в нём активную повестку, продвигать инициативы, связанные с цифровыми технологиями, промышленной кооперацией и логистической устойчивостью. Это будет способствовать укреплению позиций страны в Евразийском пространстве и усилению её экономической самостоятельности в условиях глобальных трансформаций.

– Президент отметил важность использования современных цифровых решений в торговле между странами ЕЭАС. Какие перспективы имеются у данного направления?

– По многим цифровым показателям страна демонстрирует опережающие темпы, и здесь мы можем предложить Союзу свои технологические решения. При этом цифровая продукция, в отличие от физической, не нуждается в пересечении границ в привычном понимании, что теоретически даёт нам возможность формировать технологический хаб внутри ЕАЭС. Но и здесь мы упираемся в ограниченный доступ к рынкам, где важен не продукт, а признание и стандартизация.

В целом, уровень цифровизации уже стал важным индикатором эффективности экономической политики. К примеру, если посмотреть на уровень цифровизации в торговле, то по итогам прошлого года онлайн-торговля составила 12-13%. Эти компании обеспечили поступление в бюджет 360 млрд тенге. В тоже время офлайн-компании принесли всего порядка 240 млрд тенге. Вот наглядный пример разницы и пользы от цифровизации.

Как отметил глава государства, цифровизация и ИИ входят в перечень приоритетов нашей государственной политики. Эти технологии не только повышают производительность, но и обеспечивают трансформацию экономики. Важно использовать это окно возможностей и выходить на глобальный рынок с собственными примерами и решениями. Мировая экономика уже перешла в режим многополярности, и адаптация к этому тренду – стратегический приоритет.

Казахстан входит в число лидеров ЕАЭС по уровню цифровизации. По охвату цифровыми сервисами, темпам внедрения цифровых решений в государственное управление и инфраструктуру, страна уже сейчас демонстрирует сильные результаты. У нас есть конкретные решения, которые могут быть масштабированы на союзное пространство – от электронных таможенных систем до цифровых торговых платформ. Эти технологии создают новые рабочие места, повышают прозрачность бизнес-процессов и способствуют росту производительности. Мы рассматриваем цифровизацию не просто как инструмент, а как полноценный драйвер экономического роста и региональной кооперации.

Однако, как и в случае с торговлей, здесь тоже остаются сложности. Решения, принятые на союзном или национальном уровне, не всегда доводятся до исполнения в конкретных странах и регионах. Это замедляет формирование по-настоящему интегрированной цифровой среды в рамках Союза. Тем не менее, цифровизация остаётся одним из наиболее перспективных векторов развития. Казахстан может и должен претендовать на лидирующую роль в формировании цифровой архитектуры ЕАЭС как за счёт технологических решений, так и за счёт институциональной инициативы.

– Как бы Вы охарактеризовали текущее состояние экономики Казахстана, а также какие внутренние приоритеты являются наиболее актуальными сегодня?

– Несмотря на положительную динамику в макроэкономике, у нас наблюдается устойчивая макроэкономическая диспропорция. Экономика формально растёт, но рост доходов населения, особенно реальных доходов, значительно отстает. Кроме того, инфляция существенно снижает покупательную способность населения. Государственная поддержка часто не поспевает за инфляционными процессами.

Экономическое развитие в Казахстане неравномерно: часть регионов развивается стремительно, а другие испытывают хронический дефицит инвестиций и инфраструктурного внимания. Это приводит к внутренней миграции, социальной напряженности и снижению общего потенциала страны.

Интересен опыт Китая, где реформатор Дэн Сяопин внедрил систему «раздельных котлов»: регионы, перевыполнившие план по налоговым поступлениям, оставляли излишки себе. Это стимулировало местные власти к росту, так как они сами могли решать, куда направить доходы – на дороги, школы, медицину, поддержку предпринимателей.

По экспертной оценке, до 20% ВВП Казахстана находится в теневой экономике. Это значит, что значительная часть доходов не облагается налогами, а государство теряет триллионы тенге. Кроме того, существует более 280 налоговых льгот и освобождений, которые ежегодно обходятся бюджету в 6–7 трлн тенге в виде недополученных поступлений.

По поручению Президента, правительство должно было оптимизировать систему налоговых льгот, отменив устаревшие и неэффективные. Также глава государства требовал наведения порядка в работе таможни, ужесточения контроля и перехода на полную цифровизацию всех таможенных процедур. Эти меры позволят повысить доходную часть бюджета и сделать налоговую систему справедливее.

Вместе с тем есть и другие позитивные моменты. К примеру, мы давно говорим о снижении сырьевой зависимости. Так вот, впервые, по-моему, за 20 лет темпы роста обрабатывающей промышленности в первом полугодии превысили показатели горнодобывающей. Это признак структурных сдвигов. Но пока что, стоит признать, что местная продукция либо экспортируется без глубокой переработки, либо производится в отрыве от глобальных производственных процессов. Нам необходимо наращивать темпы производства, что будет благоприятно сказываться и на доходах граждан, и на общей экономической ситуации в стране.