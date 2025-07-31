Цифры говорят сами за себя

Рейтинг
7
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Туркестанская область возглавила республиканский рейтинг по ключевым макроэкономическим показателям

фото пресс-службы облакимата

Успеху способствовало внедрение четкой системы оценки эффективности деятельности ведомств, а также слаженная работа всех уровней исполнительной власти. За шесть истекших месяцев кратко­срочный экономический рост составил 118%, что стало рекордным показателем среди других областей республики.

Итоги первого полугодия были подведены на заседании коллегии под председательством акима области Нуралхана Кушерова. В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента, акимы районов и городов, руководители управлений и ведомств.

– Мы внедрили рейтинговую систему для того, чтобы каждый руководитель точно знал зону ответственности, – подчеркнул в своем выступлении Нуралхан Кушеров. – Будем подводить итоги еже­квартально. Главное – не просто обещать выполнение задач, а представлять конкретные планы действий.

Исполнение «дорожной карты» по обеспечению экономического роста на 2024–2030 годы находится в приоритете, отметил аким. Своевременный запуск инвестиционных проектов, открытие новых производств и создание рабочих мест – ключ к успеху. Нуралхан Кушеров также предупредил участников заседания, что ответственные лица, не выполнившие показатели, понесут персональную ответственность.

На заседании были заслушаны отчеты всех районных и городских акимов. По итогам рейтинга отдельные регионы, включая Казыгуртский, Сайрамский и Шардаринский, значительно улучшили свои позиции по сравнению с первым кварталом. Акимы территорий, показавших низкие результаты, получили конкретные указания по активизации работы и исправлению ситуации.

Согласно докладу начальника управления экономики и бюджетного планирования Каната Каипбека, 85 из 89 показателей эффективности, утвержденных на первое полугодие, были выполнены, что свидетельствует о высоком уровне управляемости и дисциплины в регио­не. Большинство из этих показателей касаются непосредственно деятельности районных и городских акиматов, а оставшиеся оцениваются на областном уровне.

За полгода объем промышленной продукции в области достиг 723,3 млрд тенге, что на 13,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший вклад внесли предприятия обрабатывающей и горнодобывающей промышленности.

В АПК – ключевой отрасли экономики области – произведено продукции на сумму 253,9 млрд тенге (рост на 4,7%). По объемам аграрного производства Туркес­танская область сохраняет лидирующие позиции в республике.

В строительном секторе рост составил 25,1%, объем выполненных работ достиг 230,3 млрд тенге. С начала года введено в эксплуатацию 438,5 тыс. кв. м жилья, что на 18,2% больше, чем в прошлом году. Это свидетельствует о масштабной жилищной политике и активном осуществлении инфраструктурных проектов.

Столь убедительная статистика экономического роста Туркестанской области, отраженная в цифрах, обеспечивается подходом к управлению, включая своевременное внедрение системы контроля, прозрачность планов, персональную ответственность исполнителей и ставку на конечный результат.

В ближайшие месяцы перед областью стоят не менее амбициозные задачи. Как отметил аким региона, третий квартал станет определяющим для выполнения годовых показателей. В центре внимания – привлечение инвестиций, развитие малого и среднего бизнеса, расширение экспортного потенциала и осуществление инфраструктурных проектов в рамках «дорожной карты».

Туркестанская область продолжает уверенно демонстрировать, как системная работа, открытый диалог и ясные ориентиры позволяют преобразовывать экономику региона, поднимать ее на качественно новый уровень.

#Туркестанская область #экономика #рейтинг

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