Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Сильные дожди накроют Казахстан
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта
Втрое увеличилось количество центров поддержки семьи
Вопрос передачи сайгаков Узбекистану будет решаться на межгосударственном уровне — Минэкологии
Скрытый патруль против лихачей
Находившегося в международном розыске казахстанца задержали в Египте
Казахстанский таеквондист завоевал вторую медаль на Универсиаде-2025 в Германии
Сносят ветхие и восстанавливают старые дома
Препарат от гипертонии разработали казахстанские учёные
Армия вооружилась «цифрой»
Вся надежда на ответный матч
Огромная очередь выстроилась в Берлине за Лабубу
В китайском Чжэнчжоу открылся Саммит СМИ и аналитических центров стран ШОС
Совместно с китайской корпорацией в РК запускают производство УЗИ-аппаратов
Гранты на правовую и социальную помощь
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Распоряжение Главы государства о назначении
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области