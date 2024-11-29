Турпотоки растут

Итоги Года туризма Казахстана в Китае ознаменовались значительным ростом сотрудничества двух соседних государств. Об этом шла речь на форуме с участием представителей государственных органов и бизнес-структур, экспертов туриндустрии РК и КНР.

Как сообщил заместитель министра туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев, за десять месяцев года турпоток из Китая в нашу страну вырос на рекорд­ные 50% (по данным Погранслужбы, зафиксирован въезд 550 тыс. человек). В то же время число поездок казахстанцев в Китай увеличилось на 31%.

– Этот год не только продемонстрировал богатый туристический потенциал Казахстана, но и открыл большие перспективы для двустороннего взаимодействия в различных сферах и отраслях, – подчеркнул спикер. – Развитие туризма способствует укреплению взаимопонимания и культурного обмена между народами. В течение года в Пекине, Шанхае, Гонконге, Урумчи и Сиане состоялись дни городов и областей Казахстана, тематические выставки, концерты. Несомненно, все эти мероприятия повысили интерес граждан Китая к нашей республике.

В свою очередь генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй напомнила, что более 10 лет назад стартовала стратегическая инициатива «Один пояс – один путь», благодаря чему казах­станско-китайское партнерство идет вперед семимильными шагами. Совсем скоро начнется Год туризма Китая в Казахстане, в рамках которого казахстанские любители путешествий откроют для себя немало уникальных достопримечательностей Поднебесной.

Как отмечалось на форуме, немаловажным фактором, способствовавшим росту числа туристов, стало введение взаимного безвизового режима между соседними странами. По информации АО «НК «Kazakh Tourism», удалось заключить соглашения с рядом ведущих китайских туроператоров, включивших Казахстан в свои марш­рутные каталоги.

Год туризма был широко освещен в медиасфере КНР, что также дало хороший эффект в деле привлечения туристов, как и увеличение числа прямых авиарейсов. Представители туркомпаний обоих государств заключили свыше 200 соглашений о сотрудничестве.

Анализ предпочтений китайских туристов выявил высокий спрос на экотуризм, горнолыжные курорты, маршруты Шелкового пути. Пальму первенства среди популярных дестинаций держат Шымбулак, Чарынский каньон, Кольсайские озера, этноаулы. Имеется большой потенциал и в сфере медицинского туризма. По предварительным оценкам, доходы отечественной туриндустрии, полученные в текущем году только за счет въезда гостей из Китая, составили около 500 млн долларов.

Представители китайской туриндустрии предложили построить в Казахстане тематический парк Horse heroes kingdom: land of nomad, который, по их мнению, станет одной из визитных карточек республики, площадкой для презентации культурного наследия. Как рассказала предприниматель Мин Хидонг, на подобном объекте под названием Unique Henan в провинции Хэнань регулярно проводятся яркие театральные шоу, демонстрирующие богатство китайской культуры. За пос­ледние пять лет парк посетили свыше 8 млн туристов.

– Используя передовые технологии и сценическое искусство, можно знакомить гостей с историей Казахстана, слывшего одним из ключевых центров Шелкового пути, – отметила эксперт. – Согласно концепции парка, планируется строительство гостиниц, ресторанов, торговых центров, юрточного городка. Предполагаемый объем инвестиций – около 300 миллионов долларов.

По задумке инициаторов, проект должен объединить традиции кочевой цивилизации с элементами современной городской культуры, подчеркивая их историческую связь. По прогнозам китайских бизнесменов, ежегодно тематический парк будет привлекать около 3 млн туристов. Как подчеркнула Мин Хидонг, для гостей из Китая объект станет обязательным пунктом посещения, и мы точно знаем, как этого достичь.

В ходе форума состоялась премьера нового клипа Димаша Кудайбергена на песню «Киелі мекенім», демонстрирую­щего богатое природное многообразие нашей республики. Встретив патриотическую композицию бурными овациями, на несколько минут зрители отправились в виртуальное путешествие по таким живописным уголкам, как пещера Акмечеть, музей-заповедник Азрет-Султан, урочище Бозжыра, долина Торыш. Впечатляющий видеоролик вместил также красоты национальных парков «Бурабай», «Катон-Карагай», «Алтын-Эмель», «Жонгар-Алатау».

– Мы очень признательны Димашу за его неоценимый вклад в популяризацию Казахстана за рубежом, – отметил председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism» Кайрат Садвакасов. – Будучи первым послом туризма, он при каждом удобном случае приглашает своих иностранных фанатов посетить Казахстан. Уверен, поклонники Димаша Кудайбергена будут восхищены уникальными локациями, представленными в его новом клипе, и непременно пожелают открыть для себя нашу страну.

В первый же день после пуб­ликации на YouTube видеоролик собрал свыше 120 тыс. просмот­ров, а также множество восторженных комментариев.