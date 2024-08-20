Твори добро – детям на благо! Статьи 20 августа 2024 г. 0:26 36 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО Благотворительная акция «Дорога в школу» под девизом «Твори добро!» прошла в Петропавловске. Ее участники подарили школьникам канцелярские принадлежности. фото автора Волонтеры, ветераны, представители Ассамблеи народа Казахстана Северо-Казахстанской области не первый год участвуют в республиканской акции «Дорога в школу». На этот раз самыми активными оказались «серебряные волонтеры», у которых даже на нагрудных значках значится девиз «Твори добро!» Все они убеждены в том, что доброта – это лучшее качество человека. С приветственным словом и добрым напутствием к учащимся средней школы № 40 выступил общественный заместитель АНК СКО, председатель областного Совета аксакалов Ескендир Елеусизов. В ответ родители школьников поблагодарили участников благотворительной акции. #школа #акция #Петропавловск #Дорога в школу #Твори добро!