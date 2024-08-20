Твори добро – детям на благо!

Статьи
36
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Благотворительная акция «Дорога в школу» под девизом «Твори добро!» прошла в Петропавловске. Ее участники подарили школьникам канцелярские принадлежности.

фото автора

Волонтеры, ветераны, представители Ассамблеи народа Казахстана Северо-Казахстанской области не первый год участвуют в республиканской акции «Дорога в школу». На этот раз самыми активными оказались «серебряные волонтеры», у которых даже на нагрудных значках значится девиз «Твори добро!» Все они убеждены в том, что доброта – это лучшее качество человека.

С приветственным словом и доб­рым напутствием к учащимся средней школы № 40 выступил общест­венный заместитель АНК СКО, председатель областного Совета аксакалов Ескендир Елеусизов. В ответ родители школьников поблагодарили участников благотворительной акции.

#школа #акция #Петропавловск #Дорога в школу #Твори добро!

Популярное

Все
Сквозь огонь, воду и медные трубы
Николай Веревочкин – автор книг и охотник за книгами
За подготовкой к новому учебному году в Алматы пристально следит общественный совет города
ТЭЦ готовятся к зиме
Под особой заботой
Твори добро – детям на благо!
Мурал в честь пограничников
До 2029 года в стране предстоит реконструировать более четырех тысяч километров дорог
Гонка пройдет по горным шоссе
Юный Тамерлан растет патриотом
Пауки пугают туристов
Юбилей библиотек отмечен креативными проектами
«Я точно стану генералом!»
На пути к Всемирным играм кочевников
Карту паводка составили на основе снимков из космоса
В Семее завершается строительство комфортной школы на 1 200 мест
Как фантазии становятся реальностью
Президент дал ряд поручений акиму Астаны
И премии выписывал себе...
Строительство комфортной школы на 2000 мест в Туркестане проверил депутат
Мера пресечения для школьников, вовлекших в проституцию свою одноклассницу, смягчена
Токаев принял главу «Казатомпрома»
Четыре человека пострадали в ДТП в Кызылординской области
МЧС РК получит 11 новых воздушных судов - правительство
Лишились погон и репутации
Саябек Сахиев: «Нынешний век АЭС сменит эра управляемого термоядерного синтеза»
С газом наметились подвижки
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
В Таразе открылся филиал российского университета
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Интеграция отвечает общим целям
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Появится парк на «Колесных рядах»

Читайте также

Мурал в честь пограничников
Под особой заботой
Мажилисмен узнал, как реализуется поручение президента в Ул…
Сенатор Алибек Наутиев обсудил вопросы ликвидации последств…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]