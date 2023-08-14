Твори добро Свежий выпуск 14 августа 2023 г. 4:00 1 Флора Левина Более 23 тысяч детей в области Абай получили финансовую помощь в подготовке к предстоящему учебному году. В регионе стартовала республиканская акция «Дорога в школу», которая проводится под девизом «Твори добро». В этом году для обеспечения учащихся из социально уязвимых семей школьной формой и канцелярскими товарами из Фонда всеобуча выделено 941 млн 491 тыс тенге. Деньги перечислены на счета родителей. В рамках акции каждый из 23 158 детей получил 40 655 тенге. Как рассказали в управлении образования области Абай, акция проводится для оказания необходимой помощи школьникам из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все желающие могут помочь в подготовке детей к новому учебному году. В каждой школе составлены адресные списки детей, нуждающихся в социальной поддержке. В каждом районе области Абай организаторы акции призывают всех неравнодушных граждан и предпринимателей помочь ребятишкам собраться в школу. Акция продлится до 30 сентября. #область Абай #акция #помощь #Твори добро #Дорога в школу