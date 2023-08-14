В регионе стартовала рес­публиканская акция «Дорога в школу», которая проводится под девизом «Твори добро». В этом году для обеспечения учащихся из социально уязвимых семей школьной формой и канцелярскими товарами из Фонда всеобуча выделено 941 млн 491 тыс тенге. Деньги перечислены на счета родителей. В рамках акции каждый из 23 158 детей получил 40 655 тенге.

Как рассказали в управлении образования области Абай, акция проводится для оказания необходимой помощи школьникам из мало­обеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все желающие могут помочь в подготовке детей к новому учебному году. В каждой школе составлены адресные списки детей, нуждающихся в социальной поддержке. В каждом районе области Абай организаторы акции призывают всех неравнодушных граждан и предпринимателей помочь ребятишкам собраться в школу.

Акция продлится до 30 сентября.