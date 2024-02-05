Творить добро – бесценный опыт

Проведение Марафона добрых дел, с которого начались масштабные мероприятия в рамках 30-летия Независимости Казахстана, было инициировано Президентом Касым-Жомартом Токаевым на официальном закрытии Года волонтера. С тех пор к этой благой акции присоединилось немало людей, в основном волонтеров.

С 2014 года молодежно-ресурс­ный центр «Астана жастары» занимается развитием и пропагандой волонтерской деятельности, обучением, оказанием административной, ресурсной помощи организациям и движениям. С 2020 года на его базе функционирует городской штаб волонтеров, в котором насчитывается более шести тысяч активистов. Кроме того, в столице существуют порядка 30 волонтерских организаций и 20 инициативных групп.

– Каждый год молодежно-ресурсный центр «Астана жастары» расширяет волонтерские направления по городу. К примеру, в 2023 году в рамках проекта «Қауіпсіз қала» на постоянной основе волонтеры привлекались к разъяснительным работам в разных направлениях, – сообщил на брифинге в столичной Службе коммуникаций руководитель управления по вопросам молодежной политики г. Астаны Самат Ибраев.

В рамках проекта «Taza Alem» с участием волонтеров проведено 45 экосубботников и 10 мероприятий по очистке прибрежных территорий водохранилищ реки Есиль. Также волонтеры оказывают помощь одиноким пенсионерам по уборке снега в частных дворах, развозят продуктовые корзины семьям из социально уязвимых слоев населения, помогают рубить дрова пожилым горожанам, раздают горячий чай и баурсаки работникам коммунальных служб, которые задействованы в снегоуборочных работах в ночное время. В целом помощь получают 40 тыс. человек. И это делается на системной основе.

– А еще у нас очень активные пенсионеры и даже есть специальная организация в рамках волонтерского движения, которая называется «Серебряные волонтеры», – это волонтеры от 50 лет, – сообщил спикер.

С 8 по 15 сентября в Астане впервые состоятся Всемирные игры кочевников. На время их проведения в качестве волонтеров привлекут около тысячи учащихся столичных колледжей и студентов вузов. Сейчас начался отбор желающих. Основной из критериев – знание иностранных языков, в частности английского и турецкого. Помимо столичных волонтеров, планируется привлечь активистов из других регионов и даже стран.

– Это будет новым шагом к обмену опытом, участию в общественной жизни, знакомству с новыми людьми, языковой практике. По завершении данного мероприятия волонтеры будут поощрены благодарственными письмами, которые в дальнейшем помогут им продолжить свою образовательную программу и учебу в зарубежных вузах, – отметил Самат Ибраев.