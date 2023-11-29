У кого теплица больше

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Андрей Кратенко

Новая теплица в Петропавловске получилась таких размеров, что ночью, будто солнце, подсвечивает горизонт.

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Строительство громадного объекта обошлось в 7,2 млрд тенге. Предполагается, что в год в теплице смогут получать 1 300 тонн огурцов, 1 500 тонн томатов и 170 тонн салата.

Строительство первого в регионе современного тепличного комплекса финансировалось при поддержке АО «СПК «Солтүстік». При выходе на полную мощность теплица почти на треть закроет потребность региона в огурцах и помидорах.

Огромный парник удивил жителей Петропавловска таким мощным свечением в ночном небе, что некоторые приняли его за полярное сияние.

Первый урожай огурцов здесь готовятся снять уже в начале декабря.

– 34 тысячи саженцев огурцов находятся в активной стадии роста, к 12 декабря они дадут первый урожай, – сообщила директор теплицы Екатерина Асаёнок. – Плодоносить будут до 20 марта. Микроклимат обеспечивается несколькими системами. К примеру, установлены параметры освещения, и когда не хватает дневного света, светильники включаются автоматически.

Строительство длилось два года. Общая площадь комплекса – 3,7 га, площадь выращивания – 3,2 га. Стеклянная крыша подогревается, поэтому снег сразу тает, а вода стекает в пруд-накопитель. С открытием тепличного комплекса в Петропавловске поя­вилось 60 новых рабочих мест.

#Петропавловск #урожай #теплицы

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