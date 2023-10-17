«У меня на это пять причин»

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Отвечая на вопрос корреспондента Kazpravda.kz в ходе брифинга в правительстве, министр культуры и информации Аида Балаева озвучила топ-5 причин разводов в стране

Фото: Kazpravda.kz

«Если разобраться в причинах разводов, мы можем сказать, что они происходят, во-первых, когда один из супругов страдает алкогольной или наркотической зависимостью, во-вторых – лудомания одного из супругов, в-третьих – бытовое насилие, в-четвертых – супружеская измена и в-пятых – несовместимость характерами», – перечислила она, добавив, что эти причины являются пороками современности и основаны на психологических аспектах.

Аида Балаева отметила основные семейные ценности, которые министерство продвигает в обществе: взаимоуважение, взаимоподдержку, необходимость уважать женщину.

«Мужчина, который уважает женщину, никогда не поднимет на нее руку. Поэтому вопросы семейных, традиционных ценностей – мы разъясняем и прививаем. Начало всех проблемных вопросов идет из семьи. Мы, взрослые должны быть ответственными в воспитании своих детей, чтобы они росли в любви, заботе и не накапливали агрессию из-за нашего равнодушия», – подчеркнула министр.

Ранее в своем докладе Аида Балаева рассказала о запуске пилотного проекта в городах Астана и Шымкент, который предусматривает безвозмездное консультирование и обучение граждан, подающих заявление на регистрацию брака, в вопросах планирования семьи и семейной психологии, репродуктивного здоровья, планирования семейного бюджета и др.

«В случае успешного результата, мы будем рассматривать вопрос о введении такой опции во всех регионах», – заявила она.

По словам министра, до конца года будет реализовано еще одно новшество. Так, будущие молодожены перед подачей заявления онлайн должны в обязательном порядке ознакомиться с интерактивной инструкцией «Счастливая казахстанская семья». Инструкция будет представлена в виде роликов о семейных традициях и духовно-нравственных ценностях.

 

#семья #развод #ценности. традиции

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