​Ударная помощь тыла

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Ержан АБДРАХМАНОВ, руководитель управления культуры, архивов и документации Кызылординской области

Как известно, Казахстан в то время принял большое количество мирного населения, крупных промышленных предприятий, организаций культуры и высших учебных заведений. Внесло свою лепту в этот процесс, как свидетельствуют документы государственного архива Кызылординской облас­ти, и Приаралье. Проведенная в СССР в 1941–1942 годах массовая эвакуация населения и заводов, предприятий была беспрецедентной в истории стран и народов. Уже 24 июня 1941 года было принято постановление «Для руководства эвакуацией населения, учреждений, военных и иных грузов, оборудования предприятий и других ценностей» и создан Совет по эвакуации, который занялся разработкой порядка и очередности перевозок, начал разворачивать сеть эвакопунктов для обес­печения людей питанием и медицинским обслуживанием. Острая нехватка пассажирских вагонов вынудила осуществлять эвакуацию в специально оборудованных товарных вагонах и даже на платформах.

В первую очередь шла эвакуация промышленных ценностей, станков и машин, сырья и продуктов питания, черных и цветных металлов, топлива, важнейших государственных ценностей. По данным эвакуационного отдела при СНК Казахской ССР, только с августа 1941 года по январь 1942-го в нашу республику прибыли 386 492 человека. Все они были размещены в различных районах респуб­лики. Массовое внезапное и неподготовленное переселение породило множество проблем, в первую очередь бытовых. Большинство эвакуированных (около 65%) было расселено в селах, остальные были обустроены в городах, где обострилась жилищная проблема и до войны острая. Несмотря на трудности, Кызылординская область достойно решала вопросы эвакуации.

Начиная с июля 1941 года в Казахстан было перебазировано более 300 заводов и крупных промышленных предприятий: заводы тяжелого и среднего машиностроения, а также текстильные, хлопкопрядильные, обувные и другие фабрики. Ряд организаций был размещен и в Кызылординской области. В ноябре 1941 года на поезде из Лосиноостровска на станцию Саксаульск были перевезены более 130 станков и группа рабочих завода им. Ф. Дзержинского. Для быстрого ввода предприятия в эксплуатацию было освобождено здание местного паровозного депо.

На станцию Жосалы Кармакшинского района 21 ноября 1941 года были передислоцированы сразу несколько промышленных организаций, в их числе Харьковский эмалевый, механико-штамповочный заводы, фабрика регенерации электрических ламп. В эти же дни в областной центр были перевезены 110 швейных станков артели им. Челюскина из города Константиновки.

Сохранившиеся в архивах документы говорят о том, что 22 декабря 1941 года на базе городского промышленного комбината Кызыл­орды была размещена мос­ковская фабрика цветных металлов, которая находилась в ведомстве Народного комиссариата. А 18 марта 1942 года на базу механического завода станции Жосалы был переведен завод № 7 Центрального совета Осоавиахима СССР. Благодаря самоотверженности работников тыла расположенные в Жосалы перевезенные из Харькова и Моск­вы завод «Эмальштамп» и механический завод в скором времени включились в круглосуточную работу.

Несгибаемая воля тружеников тыла заставляла трудиться их во имя Победы, приближая ее ценою неи­моверных усилий. Рабочие размещенной в Кызыл­орде московской обувной фаб­рики в день выпускали до 2 400 пар обуви! В годы войны производительность труда эвакуированных предприятий в области повысилось в разы: производство металла выросло с 22,7 до 39%, швейных изделий – с 3,6 до 5,7%.

Земля Сыра приютила не только заводы и фабрики. В Кызылорде для раненых солдат были открыты эвакогоспитали № 1581, 2061 и 3978. Такое же медицинское учреждение под № 2103 дейст­вовало на станции Жосалы, а в Казалинске работал военно-санитарный пункт. Героический труд воен­ных и гражданских врачей, медсестер и санитаров вернул к жизни и поставили в строй тысячи раненых во время войны солдат и офицеров Красной армии.

В годы военного лихолетья руководство партии и страны не забывало и о других сферах общественной жизни. В Кызылорде трудились эвакуированные артисты Украинского музыкально-драматического театра им. Артема из Донбасса. Они ставили постановки для зрителей на русс­ком и украинском языках. По материалам архивных документов, с 11 октяб­ря 1941 года по 15 февраля 1943 года театр провел в Кызылорде 517 театральных постановок и концертов, из них 458 – вечерних, 64 – для детей, всего их посмотрели 189 400 зрителей. А все вырученные от концерта денежные средства, облигации государственного займа, собранные теплые, ценные вещи были отправлены на фронт. В 1942 году коллектив театра в качестве помощи перевел 1 600 рублей для ленинградцев, находившихся в блокаде. По данным Кызылординского государственного архива, 11 июня 1943 года артисты и руководители музыкально-драматического театра были награждены грамотами областного исполнительного комитета.

На территории Казахстана не велись боевые действия, однако события Великой Отечественной войны были тесно связаны и с нашей областью. С первых дней борьба с врагом стала поистине всенародной. Это было тяжелейшее время не только на фронтах, но и для всего населения в тылу. В Казахстан стали прибывать сотни эшелонов с эвакуированными детскими домами и домами малюток, специализированными детскими больницами, женщины с детьми и старики.

Сегодня Казахстан стал примером толерантности, начало которой берется с тех тяжелейших для населения времен. Республиканские архивные документы свидетельствуют, что общее число эвакуированного населения в Казахстан из России, Молдавии, Украины, Крыма, Белоруссии в годы войны составило более 1,5 млн человек. Кроме того, в республику были депортированы более 1 млн чеченцев, ингушей, карачаевцев, турок-месхетинцев, балкарцев, крымских татар, немцев, корейцев...

За годы войны в республику было эвакуировано 149 детских домов с контингентом свыше 20 тыс. воспитанников. На территории Казахстана дополнительно открывались новые детские дома. В Кызылординской области была открыта детская больница, размещенная в здании Дома отдыха профсоюзов.

Несмотря на сложные времена, в области активно работали учреждения образования. В 1941 году в Кызыл­орду был эвакуирован профессорско-преподавательский состав Украинского объединенного университета, Московского института механизации и электрификации сельского хозяйства, Крымский медицинский институт, в Казалинск – Черкасский сельскохозяйст­венный институт, в город Аральск – Военная ветеринарная академия. При этом все преподаватели без исключения, помимо обучения студентов, не прекращали заниматься научно-исследовательской работой. Ученые Украинского объединенного университета, обосновавшего в Кызылординской области почти на три года, внесли свой неоценимый вклад в развитие науки, народного хозяйства и в сферу обороны.

После отступления германских войск эвакуированные высшие учебные заведения вернулись на места прежнего базирования. Постановлением областного комитета народных депутатов от 8 апреля 1944 года № 254/43 ученые Украинского объединенного университета за вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов были награждены почетными грамотами и денежными призами Верховного Совета Казахской ССР. В благодарственном письме преподавателей и студентов Крымского медицинского института, Харьковского университета говорится: «Мы никогда не забудем доброту и гостеприим­ство кызылординцев».

На основе договора от 6 июля 1945 года между СССР и Польской Респуб­ликой 21 июня 1946 года из Кызылорды в Польшу был отправлен первый эшелон с 450 евреями и поляками. В Кызылорде был организован прощальный митинг с поляками. Уполномоченный представитель от польской делегации Штейнберг выразил огромную благодарность кызылординскому народу за поддержку в трудное время, за открытие школы и детского сада для детей из Польши.

…Конечно же, эвакуация сопровождалась суровыми испытаниями. Миллионы советских граждан, спасенных от угрозы уничтожения или фашистского рабства, выжили, выстояли, вынесли на своих плечах все тяготы военного времени. Опираясь на архивные данные, мы мысленно стали свидетелями тех событий. В годы Великой Отечественной войны земля Сыра по-матерински тепло приютила десятки тысяч эвакуированных. Кызыл­ординская область по праву заняла достойное место в истории тех жестоких воен­ных лет и внесла достойный вклад в Победу. 

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