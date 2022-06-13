Указы
Указ Президента Республики Казахстан

О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан

В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казах­стан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Министерство образования и науки Республики Казах­стан путем разделения его на:

Министерство просвещения Респуб­лики Казахстан с передачей ему функ­ций и полномочий Министерства образования и науки Республики Казахстан в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования, охраны прав детей, обеспечения качества в сфере дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, цифровизации дошкольного, среднего, технического и профессионального образования;

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства образования и науки Рес­публики Казахстан в области высшего и послевузовского образования, языковой политики, науки, обеспечения качества в сфере высшего и послевузовского образования и науки, цифровизации высшего и послевузовского образования.

2. Определить государственные органы правопреемниками прав и обязательств реорганизуемого государственного органа в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

3. Правительству Республики Казахстан обеспечить:

1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности реорганизуемого государственного органа;

2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.

4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 «О структуре Правительства Республики Казахстан» следующие изменение и дополнения:

пункт 1 дополнить строками следую­щего содержания:

«Министерство просвещения Респуб­лики Казахстан;

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»;

строку «Министерство образования и науки Республики Казахстан;» исключить.

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

6. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 11 июня 2022 года

№ 917

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