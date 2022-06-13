Указы Указ Президента Республики Казахстан 13 июня 2022 г. 0:00 О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Реорганизовать Министерство образования и науки Республики Казахстан путем разделения его на: Министерство просвещения Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства образования и науки Республики Казахстан в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования, охраны прав детей, обеспечения качества в сфере дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, цифровизации дошкольного, среднего, технического и профессионального образования; Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства образования и науки Республики Казахстан в области высшего и послевузовского образования, языковой политики, науки, обеспечения качества в сфере высшего и послевузовского образования и науки, цифровизации высшего и послевузовского образования. 2. Определить государственные органы правопреемниками прав и обязательств реорганизуемого государственного органа в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями. 3. Правительству Республики Казахстан обеспечить: 1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности реорганизуемого государственного органа; 2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа. 4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 «О структуре Правительства Республики Казахстан» следующие изменение и дополнения: пункт 1 дополнить строками следующего содержания: «Министерство просвещения Республики Казахстан; Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»; строку «Министерство образования и науки Республики Казахстан;» исключить. 5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан. 6. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Нур-Султан, Акорда, 11 июня 2022 года № 917