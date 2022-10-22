Украл автогрейдер и сдал на металлолом житель Текели

Житель города Текели разрезал на части и сдал на металлолом автогрейдер, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жетысуской области.

Полицейские Текели раскрыли кражу спецтехники и оборудования на 15 млн тенге. Среди краденого – грейдер по очистке улиц, грузовик ГАЗ-53, токарные станки, автоприцеп-пескоструй и другое оборудование.

20 октября в полицию Текели с заявлением о краже имущества предприятия обратилось руководство одного из городских ТОО, временно приостановившего свою деятельность.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражам порядка удалось установить 39-летнего местного жителя, обоснованно подозреваемого в краже спецтехники.

Мужчину задержали и доставили в полицию. Он пояснил, что взял лишь брошенный неработающий грейдер, который разрезал на несколько частей и сдал на металлолом в областном центре.

Отыскать похищенное имущество пока не удалось, так как большую партию металлолома уже отправили в Алматы на переплавку.

По факту проводится расследование по части 4 статьи 188 УК РК (кража в особо крупном размере).

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения обязательство о явке.