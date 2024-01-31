Укреплять доверительный диалог

По приглашению кыргызской стороны заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу посетил Бишкек с официальным визитом.

В ходе переговоров с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым был рассмотрен широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, приоритетные направления политического, торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия. Выражена взаимная приверженность углублению союзничества на основе дружбы, братства, уважения и добрососедства.

Мурат Нуртлеу подчеркнул важность дальнейшего укрепления доверительного диалога на высшем и высоком уровнях. В связи с этим особое внимание сторонами уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых в рамках государственного визита Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в марте 2021 года в Казахстан и официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в мае 2022 года в Кыргызстан.

– Наши страны являются надежными союзниками, очень близкими и братскими государствами. Мы связаны нерушимыми узами дружбы, многовековой историей, близостью языков и тесными родственными корнями, – подчеркнул глава МИД РК.

Кыргызстан является одним из основных торговых партнеров нашей страны в рамках СНГ и ЕАЭС. А Казахстан неизменно входит в тройку крупнейших торговых партнеров Кыргызстана.

Министры приветствовали положительную динамику роста взаимной торговли, которая за 11 месяцев 2023 года составила 1,3 млрд долларов, и договорились расширять экономическое партнерство, продолжать совместную работу по доведению объемов взаимной торговли до 2 млрд долларов.

Жээнбек Кулубаев подтвердил, что сегодня отношения между двумя странами вышли на качест­венно новый уровень, получив характер углубленных союзнических отношений.

Особое внимание было уделено расширению взаимовыгодного сотрудничества в сферах привлечения взаимных инвестиций, транспорта и логистики, энергетики, водных ресурсов, цифровизации, в том числе путем проработки и запуска совместных проектов.

Министры «сверили часы» по актуальным воп­росам региональной и международной повестки дня, отметив конструктивное взаимодействие, тесное сотрудничество и взаимную поддержку в рамках международных организаций.

По итогам переговоров, как отмечается в сообщении МИД РК, подписана Программа сотрудничест­ва между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Кыргызстана на 2024–2026 годы.

Министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу также принял участие в церемонии возложения венка к мемориальному комплексу «Ата-Бейит», посвященному жертвам репрессий, и к могиле известного кыргызского писателя Чингиза Айт­матова.