Организатором мероприятия для учеников 7–8-х классов выступил центр по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Қызылжар дарыны». В интеллектуальном состязании приняли участие 34 юных географа из всех районов Северо-Казахстанской области и города Петропавловска.

Олимпиада Geo Star – это не просто проверка знаний, а настоящая школа мышления. Задания охватывали физическую, экономическую и политическую географию, экологию, вопросы устойчивого развития и изменения климата. Участники решали задачи, анализировали карты и статистику, демонстрируя навыки, которые важны не только в учебе, но и в будущем профессиональном развитии.

По итогам олимпиады четверо сильнейших представят Северный Казахстан на республиканском этапе в Астане с 12 по 15 мая.

– Участие в Geo Star – это возможность раскрыть свой потенциал и полюбить науку с раннего возраста. Мы видим, как у школьников загораются глаза, – отметила директор центра «Қызылжар дарыны» Бахыт Габдуллина.