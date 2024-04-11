Уже 40 тысяч жителей Жетысу присоединились к акции «Таза өлке»

– В акции принимают участие более 20 тысяч сотрудников наших подведомственных госучреждений, – рассказывает руководитель управления образования области Жетысу Марат Сулейменов. – Только за один субботник было собрано 500 тонн мусора, высажено более полутора тысяч саженцев яблони. Эта работа будет продолжена.

В числе самых отзывчивых участников – студенты. На территории учебных заведений региона совместными усилия­ми они навели образцовый порядок. Но на этом останавливаться не намерены и готовы помогать в уборке и весенних работах на участках ветеранам войны, тыла и труда, а также одиноким пенсио­нерам и малообеспеченным семьям.

– Мы очень рады поддержать призыв нашего Президента и внести свой вклад в благоустройство нашего прекрасного края, – говорит учащийся второго курса Талдыкорганского аграрно-технологического колледжа Ерсултан Набиев. – Это замечательная возможность ощутить себя частью большого общего дела, увидеть, что каждый может сделать окружающий мир лучше и краше. Это еще и прекрасный пример для подрастающего поколения. И как же приятно видеть вокруг порядок! Надеюсь, акцию поддержат все граждане и нам удастся сохранить эту красоту.

О том, что чистота – главный залог здоровья, еще раз напомнили медицинские работники, проведя тщательную уборку у Талдыкорганской многопрофильной больницы. Вооружившись граблями, лопатами и другим инвентарем, около трехсот сотрудников наводили порядок на пяти гектарах прилегающей территории.

– Мы хотим внести посильный вклад в охрану окружающей среды и здоровья наших граждан, – говорит заместитель главного врача больницы Гульнара Темирбаева. – Призываем всех жителей активно принимать участие в благоустройстве нашего города, который известен как самый зеленый и уютный.

Акция чистоты продлится пять недель. Помимо уборки и озеленения дворов, казахстанцы примут участие в благоустройстве территорий памятников и окрестностей водоемов.