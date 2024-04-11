Уже 40 тысяч жителей Жетысу присоединились к акции «Таза өлке»
4
Дина Боранбаева, область Жетысу
Повсеместные работы по благоустройству стартовали с 6 апреля во всех населенных пунктах региона. В рамках экологической акции «Таза өлке» местные жители, волонтеры, сотрудники государственных учреждений и предприятий очищают свои дворы и прилегающие территории. За несколько дней к масштабным субботникам присоединилось 40 тысяч жителей Жетысу. Необходимым инструментом и техникой им помогают местные коммунальные службы.