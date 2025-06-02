В Алматы прибыл первый туристский поезд из Сианя

Туризм
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На станцию Алматы-2 прибыл первый международный туристский поезд из Китая по маршруту «Сиань – Алматы», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: Минтуризма и спорта

В честь прибытия поезда на перроне была организована торжественная церемония встречи гостей с исполнением казахского кюя на домбре, передающей национальный колорит.

Состав состоит из 9 вагонов. В туристическую делегацию входят 246 человек, среди которых представители бизнеса, ученые, актеры и спортсмены, которые в течение пяти дней ознакомятся с историческим и культурным наследием южной столицы Казахстана. Программа пребывания туристов из Китая включает:

  • 1 июня — официальная церемония приветствия и открытие Недели культурного туризма Сиань–Алматы, подписание соглашений о сотрудничестве между предприятиями Казахстана и Китая, презентация туристских и культурных ресурсов;

  • 2 июня — масштабный гуманитарный фестиваль на площади Дворца Республики;

  • 3 июня — экскурсии по музеям и достопримечательностям Алматы;

  • 4 июня — спортивные и молодежные мероприятия, включая товарищеские матчи и встречи женщин-предпринимательниц;

  • 5 и 6 июня — отправление в обратный путь;

  • 7 июня в 18:30 (по пекинскому времени) — прибытие поезда в Сиань.

В министерстве отметили, что этот проект стал важным шагом в укреплении культурных связей и развитии туристского сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Он реализован по поручению Главы государства и входит в число ключевых инициатив, направленных на развитие железнодорожного туризма и продвижение Казахстана как туристского направления.

#Казахстан #Китай #туризм

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