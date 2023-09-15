В Будапеште проходит демографический саммит

Культура и общество
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Аманжолова Айман
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На Саммите принимают участие представители 60 стран, среди которых президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, вице-президент Танзании Филип Исдор Мпанго, а также члены правительств, религиозные деятели, представители СМИ и лидеры общественного мнения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и информации РК.

фото с сайта www.gov.kz

По приглашению венгерской стороны в работе Саммита принимает участие министр культуры и информации, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан Аида Балаева.

Казахстанский политик выступит на интерактивной сессии по вопросам семейной политики. Участниками сессии будут также министры из Венгрии, Катара, Турции, Сербии, Марокко, Словении, Туниса и Эквадора.

В течение двух дней участники поделятся мнениями о том, как создать безопасное и предсказуемое будущее для семей и будущих поколений.

Будапештский демографический Саммит проводится один раз в два года при поддержке президента Венгрии Каталин Новак с участием премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Саммит выступает площадкой, на которой политики, эксперты, религиозные деятели, представители бизнеса, науки и СМИ разных стран мира обсуждают проблемы демографии и ключевые вопросы, влияющие на развитие института семьи.

#семья #Венгрия #саммит #Будапешт

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