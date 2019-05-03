В Китае ветер перевернул батут, погибли дети

По меньшей мере, два ребенка погибли, еще семь получили ранения, когда ветер опрокинул надувной батут на территории уезда Лайюань в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает Korrespondent.net.
По данным информационного портала Sina, внезапный порыв ветра перевернул установленный на площади Цзюймаюань батут в виде надувного замка высотой в два этажа жилого дома.
На размещенных в интернете видеороликах видно, как присутствующие на площади граждане пытались самостоятельно перевернуть конструкцию. Однако, по данным Sina, провести спасательные работы удалось только после прибытия на место происшествия пожарных бригад.
Сообщается, что в результате инцидента один ребенок погиб на месте, еще один умер в больнице. Пострадавшие находятся в медицинских учреждениях, их состояние оценивается как стабильное.
Подобный инцидент произошел в Нур-Султане 4 мая 2018 года: на территории торгового центра "Жаннур" сорвало ветром батут с детьми, который пролетел около 20 метров от места закрепления. В городскую больницу № 2 с различными травмами попали пятеро детей, четверо из них находились в тяжелом состоянии в реанимации.