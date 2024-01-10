В корпорации Boeing признали ошибку в самолетах модели 737 MAX

Исполнительный директор Дэйв Кэлхун считает, что компания должна признать ошибки при проектировке люка аварийного выхода в самолетах Boeing 737 MAX 9, пишет издание Bloomberg

Фото: NTSB/Handout/Reuters

Ранее в ночь с 5 на 6 января самолет этой модели был вынужден экстренно приземлиться из-за оторвавшегося в полете люка.

В Boeing шокированы инцидентом с разгерметизацией на рейсе Alaska Airlines, подчеркнул топ-менеджер авиастроительной корпорации. По его словам, кроме признания недочетов нужно сделать всё для их устранения.

- Это всё важно. Каждая деталь имеет значение, мы собираемся подходить к этому со стопроцентной и полной прозрачностью на каждом шагу, - отметил представитель Boeing.

На собрании также выступали другие высокопоставленные представители американского авиапроизводителя. Таким образом, отмечает Bloomberg, компания хочет успокоить своих клиентов.