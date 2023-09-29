В Кызылорде открылся Дворец бракосочетания

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Пары, котоые ранее оформляли свои брачные документы в ресторанах и на природе, теперь выбирают Дворец бракосочетания для этого важного момента. Новое здание, которое было открыто в рамках празднования 85-летия региона и Дня города, стало значимым местом для новобрачных. Это место придает особую атмосферу и значимость этому важному событию в их жизни.

Фото: Пресс-служба акима Кызылординской области

Аким области Нурлыбек Налибаев поздравил жителей Кызылординской области с открытием новых объектов, подчеркнув, что в эти праздничные дни город радует своими новыми красивыми зданиями и живописными аллеями.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев сказал: «Наш народ всегда твердо придерживался семейных традиций и уважал их». Открытие этого центра приобретает особое социальное значение. С каждым годом в нашем регионе увеличивается количество молодых семей, и в этом году, в преддверии "Дня семьи", наш земляк, столетний фронтовик Кабак Смагулов, стал лауреатом национального конкурса "Мерейлі отбасы", проводимого уже в 10-й раз в Астане. Это подтверждение того, что традиции и ценности семьи передаются из поколения в поколение в наших дружных династиях, и эти ценности глубоко уважаются на наших кызылординских землях. Дворец бракосочетания станет именно тем местом, где будущие поколения смогут утвердить эту прекрасную традицию и укрепить основы семейных ценностей», - сказал глава региона.

На церемонии открытия Дворца бракосочетания были вручены Почетная грамота руководителю ТОО «Авангард», качественно выполнившего строительные работы, Расулу Искакову и благодарственные письма сотрудникам компании. Также наградили руководителей и сотрудников учреждения «Техостнастка», построившего аллею по улице Султана  Бейбарыса, и компании «УАД», занимающейся строительством дорог в регионе.

В рамках торжественного мероприятия поздравлениями поделились и молодожены, начавшие свой семейный путь сегодня, а также ветеран труда Жарылкасын Шарипов и уважаемый лауреат национального конкурса "Мерейлі отбасы", аксакал Кабак Смагулов.

Стоит отметить, что в новом здании не только регистрируют браки, но также предоставляют поддержку молодым парам для успешной адаптации к супружеской жизни. Здесь оказывают помощь в сохранении здоровья, трудоустройстве, жилищном вопросе, и знакомят с национальными традициями. Здесь обслуживают посетителей центр здоровья молодежи, «Анаға тағзым», «Отбасы банк», центр занятости «Бақытты отбасы».

На данный момент в Кызылординской области проживают более 141 тысячи семей, среди которых около 48 тысяч являются многодетными семьями. Кроме того, в регионе  имеется почти 17 тысяч обладателей наград «Алтын алқа» и «Күміс алқа». 

 

#семья #Кызылорда #брак #дворец

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