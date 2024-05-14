В области Абай прошла неделя «Мөлдір бұлақ»

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Флора Левина

Акция стартовала в поселке Шульбинск под девизом «Иртыш – река дружбы»

Фото пресс-службы акима области Абай

Привести в порядок любимые места отдыха в живописном месте в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» вызвались представители активной молодежи, госслужащие. Участники акции высадили более 200 саженцев деревьев, очистили центральные улицы и набережную Иртыша. С помощью спецтехники было вывезено около пяти тонн мусора.

Член совета аксакалов поселка Шульбинск Бейсен Лепсибаев поблагодарил участников акции и отметил, что подобные мероприятия должны проходить не от случая к случаю, а стать доброй традицией. При этом он призвал всех поддерживать чистоту в родном поселке, тогда и не придется вывозить тонны мусора…

В ходе акции также очищено побережье Шульбинского водо­хранилища, расположенного на территории Жерновского сельского округа Бородулихинского района. В уборке приняли участие около 200 человек.

Ветеран труда Рыскуль Атаева выразила уверенность, что акция «Сохраним наши реки и озера чистыми!» станет доброй традицией и объединит жителей района в стремлении сделать свой край чище и красивее. Для молодежи это хороший пример по сохранению и бережному отношению к природе.

Жители Бескарагайского райо­на привели в порядок территорию Святого ключа. Уникальный природный источник, вода из которого славится целебными свойствами и не замерзает даже в самые лютые морозы, известен как место притяжения не только для жителей Бескарагайского района, но и областного центра. Частые гости здесь – туристы из ближнего и дальнего зарубежья.

Участники акции не только собрали скопившийся за зиму мусор, но и установили камеры видеонаблюдения, мусорные контейнеры.

В Жарминском районе про­шло мероприятие «Өзен-су – өлке ажары», в ходе которой приведена в порядок территория вокруг Чарского водохранилища. В акции приняли участие волонтеры и сотрудники Молодежного ресурсного центра, активисты, работники учреждений, организаций района.

По словам местных жителей, в пляжный сезон количество отдыхающих на территории водо­хранилища увеличивается с каж­дым годом. Среди них немало тех, кто равнодушно относится к природе, вследствие чего на берегу скапливаются стеклянные бутылки, консервные банки и другие отходы.

– К сожалению, отдыхающие относятся к окружающей среде небрежно. Некоторые живут только сегодняшним днем. А ведь пластиковая бутылка, полиэтиленовый пакет не разлагаются сотни лет, при этом выделяя вредные вещества. Сможем ли мы оставить место, где жили наши предки, чистым для зав­трашнего поколения? – вопрошает председатель Жарминского районного совета аксакалов ­Ерлан Кайрбеков.

Результатом двухчасовой уборки стал чистый берег водохранилища.

Свой вклад в очистку берега Иртыша внесли жители города Курчатова.

– Сегодня мы вышли не только, чтобы поддержать республиканскую экологическую акцию «Таза Қазақстан», но и напомнить всем, на какой великой земле мы живем. Несмотря на то что река разлилась, курчатовцы очистили набережную от накопившегося за зиму мусора, посадили деревья. Я уверен, что лишь вместе, как одна большая семья, общими силами мы сделаем нашу область Абай самым чистым краем в Казахстане, – подчеркнул почетный гражданин Курчатова Шахмурат Тулеутаев.

Волонтеры, общественные активисты, жители города вышли на субботник и собрали 120 мешков мусора, посадили деревья, убрали прошлогоднюю листву.

Жители Кокпектинского райо­на навели чистоту и порядок в саду, когда-то посаженном ветераном Ильей Бирюковым. Здесь же бьет ключ, прозванный местными жителями Ильин­ским. Теперь под его мерное журчание можно отдохнуть в тени раскидистых тополей и ив. Неподалеку растут плодово-ягодные кустарники. Сад – любимое место отдыха жителей района. Ветерана уже давно нет, а люди вспоминают его добрым словом.

– Раньше на этом месте находился сад детского дома имени Кумара Раева. Отец с детства водил меня сюда и прививал любовь к природе. Он ухаживал за сохранившимися деревьями, высаживал новые. Незаметно родник стал нашей семейной ценностью, и забота о нем передается из поколения в поколение в династии Бирюковых, – рассказывает сын ветерана Владимир Бирюков.

Жители убрали территорию сада, а местные власти обещают отремонтировать ограждения.

В Аксуатском районе молодежь и волонтеры убрали мусор и привели в порядок побережье озера Косколь.

#область Абай #акция #Мөлдір бұлақ

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