В отношении российского коуча Шабутдинова возбудили еще 5 уголовных дел

Защита блогера просит смягчить меру пресечения на не связанную с лишением свободы

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Следствие возбудило еще пять уголовных дел в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Об этом заявил следователь в Таганском суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении блогеру срока ареста.

«Шабутдинов Аяз Рифатович обвиняется в совершении 75 корыстных тяжких преступлений, а также возбуждены еще пять уголовных дел, за которые предусмотрено наказание на срок до десяти лет», - сказал следователь, который просит районный суд продлить Шабутдинову арест до середины августа.

Защита блогера просит смягчить своему доверителю меру пресечения на не связанную с лишением свободы.

Ранее Таганский суд Москвы продлил срок содержания под стражей бизнес-тренера до 16 июня. Кроме этого, был наложен обеспечительный арест на его счета, имущество и имущество его сообщника на общую сумму до 100 млн рублей.

Преступления Шабутдинова квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). По версии следствия, блогер продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. Вину он не признает.

Вторым фигурантом дела является директор принадлежавшего Шабутдинову «Like центра» Василий Алексеев. Он скрылся за пределами России и объявлен в розыск.