В Петропавловске открыты важные соцобъекты

Новый детский сад в микрорайоне «Бірлік» рассчитан на 90 мест. Он станет важным объектом для семей, пострадавших от паводка. Для детей созданы все условия, чтобы они могли с комфортом учиться и развиваться. В следующем году в этом же микрорайоне начнется строительство новой школы.

фото акимата СКО

Центр настольного тенниса Qyzyljar соответствует мировым стандартам. Просторный игровой зал вмещает 24 теннисных стола, тут же действуют тренажерный зал, есть трибуны для зрителей. Центр позволит проводить как республиканские, так и международные соревнования, а в день открытия в нем прошел областной чемпионат по настольному теннису.

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов вручил ключи от нового микроавтобуса для детско-юношеской спортивной школы по настольному теннису.

Еще одним важным событием стало открытие многофунк­ционального физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне «Береке». Он оснащен универсальными залами для занятий волейболом, баскетболом, боксом и другими единоборствами. К услугам спортсменов тренажерный зал, велосипедная база, уличные площадки и мини-футбольное поле.

В микрорайоне «Береке» состоя­лось также открытие специальной школы-интерната, которая создает равные возможности для детей с особыми образовательными потребностями. В старом здании спецшколы не хватало мест, в новом эта проблема решена. Учебный корпус рассчитан на 300 мест, интернат – на 50. В настоя­щее время обучаются 220 детей.

В новой школе оборудованы кабинеты логопеда, дефектолога, специалиста по развитию речи и коммуникации, есть классы ритмики, сенсорики и лечебной физкультуры. Дети могут также получить первичные навыки в швейном и столярном деле, пчеловодстве и озеленении.

А для студентов Kozybayev University в Петропавловске построили новое общежитие на улице Пушкина. Рассчитанное на 1 200 мест, оно стало самым крупным студенческим жилым комплексом в стране.

По словам ректора Kozybayev University Ербола Исакаева, это не просто общежитие, а целый дом для студентов! Уникальное архитектурное сооружение площадью 27 тыс. квадратных метров включает тренажерные залы, кафетерии, пункты питания и коворкинг-зоны.

Проект реализован по поручению Президента и стал частью Плана социально-экономического развития Северо-Казахстанской области. Новый жилой комплекс позволит университету нарастить число студентов с 6 до 9 тыс. человек в ближайшие три года.