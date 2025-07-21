На лужайке напротив стадиона «Динамо» в Петропавловске состоялся необычный и вдохновляющий праздник — экопикник, передает Kazpravda.kz

Фото Анастасии Волковой

Под открытым небом прошли мастер-классы по сортировке мусора, изготовлению эко-сувениров, велась также акция по сбору пластика, действовала зона обмена вещами — фримаркет. Не обошлось и без вкусной здоровой еды. Все было просто, по-домашнему, но с большим смыслом.

Организаторы экопикника подчеркнули, что забота об экологии начинается с простых шагов, которые может сделать каждый. Это не лекции и запреты, а вдохновение, игра и личный пример. Особенно активными участниками стали дети, которые с радостью учились новым привычкам.

- Мы старались сделать мероприятие неформальным, доступным и полезным. Наша цель — показать, как простыми действиями можно вдохновить людей заботиться об экологии и своем здоровье, — отметила руководитель фронт-офиса волонтерства «Birgemiz» Анастасия Волкова.

Руководитель ОО «Штаб JE SKO» Даяна Баймуканова подчеркнула:

- Через простые форматы — диалог, интерактив, живое общение — мы вовлекаем молодёжь в социально значимую деятельность. Экопикник — это не просто отдых. Это вклад в чистое, зелёное завтра. И пусть таких встреч будет больше!

Осталось отметить, что экопикник «Таза табиғат – таза болашақ» был организован общественным объединением «Штаб JE SKO» и фронт-офисом волонтерства при поддержке управления внутренней политики акимата Северо-Казахстанской области.