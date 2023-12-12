В поисках выживших

ЧП произошло в обеденный перерыв понедельника в поселке Амангельды, расположенном на окраине города. На СТО, арендованной ТОО «КамАЗ-центр», произошел взрыв, в результате чего административное здание площадью 280 кв. м практически полностью разрушилось, под обломками оказались как минимум семь человек. Это сотрудники предприятия. При этом никто не располагает точной информацией, находились ли на этой территории на момент взрыва клиенты.

На месте ЧП был организован оперштаб, спасатели на протяжении нескольких часов вели работы по поиску и извлечению людей из-под завалов.

– К 18.00 извлечено четыре человека. Когда доставали второго, он был в сознании и сказал, что рядом с ним были еще трое. Собака указала на это же место. Работаем в данном направлении. Работа очень тяжелая, ювелирная, поскольку имеется большое нагромождение стен и плит, которые друг друга блокируют, и если поднять одну, может произойти обрушение других. К тому же ситуация осложняется очень низкой температурой и порывами ветра. Техника при таких морозах работает крайне сложно. Тем не менее работы не прекращаются. Под завалами, по данным руководства предприятия, находятся еще трое сотрудников. При такой температуре найти кого-то живым уже маловероятно, – сказал начальник ДЧС Костанайской области Кайрат Касым.

Взрыв был настолько мощным, что ударную волну почувствовали и жители соседнего поселка – жилого массива Дружба, расположенного напротив. А тем, кто проживает в непосредственной близости от станции техобслуживания, где произошел взрыв, этой ночью понадобился приют. В жилых домах повылетали окна.

– Я нахожусь в командировке, а жена прислала фото, на котором видно, что выбило стекла и треснул потолок. В нашей квартире деревянные рамы: из трех вылетели стекла, а у соседей, у которых пластиковые окна, они вылетели вместе с рамами. Сейчас жена с ребенком находятся у брата, потому что в квартире очень холодно, на улице сегодня до -40 градусов, – рассказал житель поселка Амангельды Наурыз Нагашыбайулы.

За медицинской помощью обратились 10 человек, которые получили различные ранения от осколков.

На месте ЧП работали около 40 единиц техники и 200 человек: спасатели, полицейские, врачи, сотрудники коммунальных служб... К вечеру мороз усилился, и помощь, предоставленная обществом Красного Полумесяца в виде теплой одежды, была весьма кстати. Помогали и местные жители, организовав горячий чай для пострадавших и сотрудников спецслужб.

Причина взрыва выясняется. По предварительной версии, произошел хлопок газовоздушной смеси.