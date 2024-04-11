В Приаралье началась экологическая кампания

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Алибек Байшуленов, Кызылординская область

В ней примут участие коллективы всех госучреждений, предприятий, НПО, волонтеры, активисты

фото пресс-службы акимата Кызылорды

Перед началом респуб­ликанской экологической акции глава региона Нурлыбек Налибаев обратился к населению с призывом принять в ней деятельное участие, отметив, что чистота и порядок не только залог успешного развития любого региона, но и показатель уровня культуры его жителей.

– Как отметил Глава государства, нужно, чтобы наши города и села были красивыми, парки и дворы – чистыми. Граж­дане должны переживать за состоя­ние общественных мест и окружающей среды. Призываю всех земляков, трудовые коллективы и предпринимателей к осуществлению благой инициа­тивы в своих домах, дворах, кварталах, микрорайонах, селах и городах... Благоустроенность и эстетичный архитектурный облик каждого населенного пункта зависят от позиции его жителей, – подчеркнул Нурлыбек Налибаев.

Областной месячник разбит на пять недельных кампаний. В их рамках во всех населенных пунктах региона проведут санитарную уборку улиц, тротуаров и внутриквартальных территорий, очистку арыков, каналов, скверов, парков, посадку цветов и деревьев. Акция завершится 11 мая.

Заметная работа по очистке и благоустройству проходит в областном центре. На ранее объявленном по инициативе акима области двухмесячном субботнике очищены оросительные системы и каналы, в которые уже подали воду.

В рамках озеленения города посажено около восьми тысяч саженцев деревьев, устойчивых к местному климату. Всего до конца акции будет высажено 35 тыс. деревьев. За всходы и рост молодых побегов взяло на себя ответственность специально организованное учреждение «Жасыл Кызылорда».

Для создания трех лесопитомников на территории города дополнительно расчищено два гектара земли. К ним подведены поливные каналы, высажено свыше 60 тыс. ростков. Вокруг города формируется зеленый пояс. В частности, в этом году по обе стороны строя­щейся трассы Кызылорда – Жезказган будут высажены ивы.

В областном центре особый акцент уделен уходу за 52 скверами и аллеями. Для полива сформированы внутригородские арычные системы, обеспечено поступление в них воды через 12 основных каналов.

#акция #уборка #субботник #Приаралье

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