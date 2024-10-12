В Семее появился сквер медиков

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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Сквер расположен рядом с поликлиникой № 1.

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Новое общественное пространство станет не только местом проведения активного досуга, но и своего рода символом признания и благодарности людям в белых халатах за их труд и преданность профессии.

Общая площадь сквера – 6 тыс. кв. м. Особое внимание уделено озеленению территории. Здесь высажены яблони, березы, пирамидальные тополя, барбарис, калина и рябина. Обустроены спортивные площадки и специальные зоны для тренировок и релаксации. Установлены скамейки и урны, проведено освещение.

– Город развивается и процветает, большая благодарность за это! – сказала ветеран здравоохранения, доктор медицинских наук Райфа Иванова. – Мы все знаем, как важно поддерживать здоровье, и такие пространства способствуют укреплению не только физической, но и душевной энергии.

#Семей #поликлиника #медики #сквер

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