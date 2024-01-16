В списке не значился

ЧП произошло в ночь на 11 января по адресу ул. Гурбы, 80. Как рассказали жители «лопнувшего» сборно-щитового дома, звук был такой, как будто в одной из квартир взорвался баллон с газом.

И хотя это предположение не подтвердилось, ситуация более чем серьезная. Стена «разъехалась» настолько, что в ней образовался широкий зазор. В одной из квартир она начала отходить от угла. Однако несколько семей съезжать во временное жилье отказываются.

– Меня не было дома, когда это случилось, – отметила Флорида Анисимова, жительница седьмой квартиры. – Соседи потом рассказывали, что услышали, как у них что-то сильно громыхнуло. Зашли в комнату, а там уже стены отошли. Моя квартира находится с другой стороны дома, которая пострадала меньше, однако по периметру начал отходить плинтус.

На место ЧП сразу же прибыли полиция, аварийные службы, представители госорганов. Как сообщили в пресс-службе акимата Сатпаева, хозяевам квартир предоставили временное жилье на выбор – в общежитии, гостинице или хосписе, чтобы они могли съехать в безопасное место. Однако жители отказываются от данной помощи.

Флорида Анисимова назвала условия во временном жилье непригодными для проживания: холодно, нет элементарных удобств. Одну из ночей она все же провела в комнате в общежитии, но спать пришлось в сапогах и куртке. Впрочем, есть еще одно общежитие, но решения по комнате нужно подождать пару дней.

– Да, нам страшно, – призналась она. – Однако здесь мое имущество, и пока что часть дома, где расположена моя квартира, держится.

Из восьмиквартирного дома выехала половина жильцов, остаются те, кому деваться некуда. Здесь проживают в основном пенсионеры, на первом этаже живет семья с маленькими детьми, у отца установленная инвалидность. Однако и они не спешат собирать вещи.

После пережитого шока сатпаевцев больше беспокоит, как жить дальше и чем помогут городские власти. В частности, они надеются, что акимат выделит им равнозначную собственность взамен аварийной либо денежную компенсацию, чтобы они могли приобрести себе жилье. Но и здесь есть сложности.

– В Сатпаеве 19 аварийных домов и 251 ветхий, – сообщила руководитель отдела жилищной инспекции Жадыра Сейлова. – Но именно этого дома в списке аварийных нет. Если эксперты отдела по ЧС вынесут соответствующее заключение, то согласно Закону «О жилищных отношениях», жильцы, чье единственное жилье признано аварийным, будут поставлены в очередь. Далее с ними будет работать отдел ЖКХ.

В данный момент отделом по ЧС проводится экспертиза. Пока же нет даже предположений, почему стена вдруг начала разваливаться. До заключения экспертов и оценки жилища людям могут выделить только временное жилье. Но, как уже упоминалось, их это предложение не устраивает.

На организованной общей встрече с чиновниками в акимате они не смогли справиться с эмоциями, а обсуждать проблему по отдельности отказались.

Сборно-щитовые дома, которые в народе называют деревянными, что в Сатпаеве, что в Жезказгане устарели во всех отношениях. Они ветхие даже на вид. Если в областном центре их понемногу уже начали сносить, то в Сатпае­ве пока ведутся переговоры с жильцами.

Основная проблема на сегодня в том, что свободных квартир (в собственность) в жилищном фонде нет. Дома строятся, но в основном кредитные и арендные – для тех, кто состоит в очереди на жилье. Можно ли решить этот жилищный вопрос в правовом поле, но по-другому, чтобы прийти к всеобщему согласию? Ясно одно: с ситуацией нужно разбираться в кратчайшие сроки, ведь дом восстановлению не подлежит и продолжает «садиться».