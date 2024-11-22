В США впервые сделали двойную пересадку легких при помощи робота

Ученые впервые успешно применили автоматизированную хирургическую систему для проведения сложной операции по удалению легких и их замене на донорские органы при минимальном уровне хирургического вмешательства

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Участником подобного эксперимента стала женщина, у которой в 2010 году врачи выявили тяжелую форму хронической обструкционной болезни легких, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила пресс-служба медицинского центра Нью-Йоркского университета (NYU Langone Health), пациентка много лет страдала хронической обструкционной болезнью легких.

«Использование автоматизированных роботов позволяет нам максимальным образом повысить шансы на успех и ослабить те негативные последствия для организма, которые несет за собой хирургия, а также снизить остроту болевых ощущений после операции. Сама возможность вернуть пациентам нормальное качество жизни для нас является большой честью», - заявила доцент Нью-Йоркского университета (США) Стефания Чанг, чьи слова приводит пресс-служба медцентра.

Месяц назад медики из NYU Langone Health успешно осуществили пересадку одного легкого, а теперь ученым удалось сделать это и для двух половин органов дыхания.

Первым участником подобного эксперимента стала 57-летняя жительница США по имени Шерил Меркар, у которой в 2010 году врачи выявили тяжелую форму хронической обструкционной болезни легких. Ее развитие сопровождается постепенным сужением дыхательных путей в результате хронических воспалений легочной ткани, что приводит к проблемам с дыханием и снижению концентрацию кислорода в крови.

Состояние Меркар усугубилось в 2022 году после перенесенной коронавирусной инфекции, в результате чего ей потребовалась полная пересадка легких. Подходящий донор для этой процедуры был найден лишь недавно, чем воспользовались медики, предложившие пациентке принять участие в эксперименте по роботизированной двойной пересадке легких. В ее рамках робот проделал два небольших надреза между ребрами женщины, после чего аппарат удалил старые органы дыхания и заменил их на донорские легкие.

Процедура завершилась полным успехом, что открывает дорогу для более массового применения автоматизированных роботов-хирургов при проведении сложных операций на органах дыхания. Как надеются Чанг, их использование позволит спасти жизни многих тысяч людей с поврежденными легкими, а также снизить вероятность развития постоперационных осложнений у подобных больных.