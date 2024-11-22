В США впервые сделали двойную пересадку легких при помощи робота

Здравоохранение, США, Искусственный интеллект
0
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Ученые впервые успешно применили автоматизированную хирургическую систему для проведения сложной операции по удалению легких и их замене на донорские органы при минимальном уровне хирургического вмешательства

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Участником подобного эксперимента стала женщина, у которой в 2010 году врачи выявили тяжелую форму хронической обструкционной болезни легких, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила пресс-служба медицинского центра Нью-Йоркского университета (NYU Langone Health), пациентка много лет страдала хронической обструкционной болезнью легких.

«Использование автоматизированных роботов позволяет нам максимальным образом повысить шансы на успех и ослабить те негативные последствия для организма, которые несет за собой хирургия, а также снизить остроту болевых ощущений после операции. Сама возможность вернуть пациентам нормальное качество жизни для нас является большой честью», - заявила доцент Нью-Йоркского университета (США) Стефания Чанг, чьи слова приводит пресс-служба медцентра.

Месяц назад медики из NYU Langone Health успешно осуществили пересадку одного легкого, а теперь ученым удалось сделать это и для двух половин органов дыхания.

Первым участником подобного эксперимента стала 57-летняя жительница США по имени Шерил Меркар, у которой в 2010 году врачи выявили тяжелую форму хронической обструкционной болезни легких. Ее развитие сопровождается постепенным сужением дыхательных путей в результате хронических воспалений легочной ткани, что приводит к проблемам с дыханием и снижению концентрацию кислорода в крови.

Состояние Меркар усугубилось в 2022 году после перенесенной коронавирусной инфекции, в результате чего ей потребовалась полная пересадка легких. Подходящий донор для этой процедуры был найден лишь недавно, чем воспользовались медики, предложившие пациентке принять участие в эксперименте по роботизированной двойной пересадке легких. В ее рамках робот проделал два небольших надреза между ребрами женщины, после чего аппарат удалил старые органы дыхания и заменил их на донорские легкие.

Процедура завершилась полным успехом, что открывает дорогу для более массового применения автоматизированных роботов-хирургов при проведении сложных операций на органах дыхания. Как надеются Чанг, их использование позволит спасти жизни многих тысяч людей с поврежденными легкими, а также снизить вероятность развития постоперационных осложнений у подобных больных.

#США #хирургробот #пересадкаорганов

Популярное

Все
Дорога всегда прокормит
Что нужно молодым ученым для реализации потенциала?
Воплощают на деле бизнес-идеи
Ученые NU разработали качественный онлайн-переводчик
За силу духа
К числу пассажиров аэропорта Алматы добавился ноль
«Горит пятно простого кумача над обгорелым куполом Рейхстага...»
Друзья-казахи называют его Серикбай
Обучение через игру внедряет креативный педагог
Не надо усложнять!
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Жизнь на грани невозможного
URKER: история успеха
Закон Республики Казахстан
Родом из Казахстана
Начался сезон лавин
Приоритетной задачей остается исполнение социальных обязательств
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
На первом аграрном форуме чествовали лучших
Повысить статус и полномочия сельских акимов
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Какой будет погода этой зимой в Казахстане
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
14-летняя тяжелоатлетка из Талдыкоргана стала чемпионкой РК среди взрослых
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
Кызылординский рис: от поля до стола
Общественный контроль не помешает
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Год большой работы и серьезных наград
Дружба – мотив серьезный
Эволюционирует «ныряющая» нить
Майк Тайсон ударил Джейка Пола на финальной дуэли взглядов
АПК должен стать одним из основных драйверов экономического роста
Полный текст выступления президента на первом Форуме работников сельского хозяйства
Спрос на автогаз превышает предложение
Ерлан Карин встретился с делегацией Вьетнама
Путешествие длиною в жизнь
Токаев назначил ряд послов
Миссия – создавать учебники
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань

Читайте также

Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвал…
Бизнес-империя индийца Адани потеряла $34 млрд капитализации
Индийского магната обвиняют в мошенничестве в США
Приклеенный скотчем к стене банан продали за $6,2 млн

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]