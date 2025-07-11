На первый взгляд событие может показаться узкопрофессиональным, но за ним – история научного партнерства, культурной дипломатии­ и преемственности, длящейся уже почти четыре десятилетия.

Все началось в 1986 году в новосибирском Академгородке, где встретились французский логик и лингвист Брюно Пуаза и казахстан­ский логик Толенды Мустафин. Взаимное уважение, научная заинтересованность и человеческое доверие дали начало уникальной инициативе. Уже в 1990 году они организовали первый Советско-французский коллоквиум по теории моделей в Алматы и Караганде. С тех пор форум стал местом притяжения для лучших умов из Франции, государств Центральной Азии и других стран.

Коллоквиум быстро превра­тился в нечто большее, чем просто конференция – он стал инкубатором дружбы, научных идей и межкультурного диалога, который собирал ученых в Марселе, Алматы, Караганде, Астане и Лионе. Каждое из этих событий – веха в истории глобального научного сообщества, работающего над одной из самых абстрактных, но универсальных дисциплин – теорией моделей.

Очередной коллоквиум, прошедший в стенах Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, собрал более 70 участников. Среди них – ученые из Казахстана, Франции, России, Узбекистана, Китая, Испании и других стран. В программе мероприятия были заявлены как классические проблемы теории моделей, так и самые актуальные направления: логика в криптографии, алгоритмичес­кие структуры, логико-лингвистические интерпретации, теория доказательств в контексте ИИ.

Особенностью коллоквиума стало активное онлайн-участие ученых из разных регионов, что сделало форум по-настоящему глобальной площадкой.

Истоки казахстанской школы логики восходят к выдающейся фигуре – Асану Тайманову (1917–1990), которого по праву считают родоначальником отечественной математической логики. Ученик легендарного Петра Новикова, участник Великой Отечественной войны и человек исключительной интеллектуальной судьбы, Тайманов стал тем, кто впервые привнес системный подход к логике в научную и образовательную среду Казахстана.

Именно он основал первую в республике кафедру логики в Казахском государственном университете, заложив прочный фундамент, на котором выросло целое поколение казахстанских логиков: Жанузак Алмагамбетов, Назиф Хисамиев, Амангельды Омаров, Толенды Мустафин, Абыз Нуртазин, Михаил Перетятькин, Канат Кудайбергенов, Ержан Байсалов, Жамалбек

Тусупов, Бектур Байжанов, Айбат Ешкеев и многие другие. Труды Тайманова в области борелевских множеств, алгоритмической логики и структурной эквивалентности теорий не только расширили научные горизонты, но и оказали влияние на формирование учебных программ и исследовательских школ в республике.

Прошедший в Астане Казахско-французский коллоквиум 2025 года стал отражением этой интеллектуальной преемственности: в аудиториях звучали имена как основоположников школы, так и их учеников, продолжателей и новых исследователей, вдохновленных тем же духом научного поиска и международного сотрудничества.

Теория моделей редко становится заголовком новостей, но она лежит в основе баз данных, формальных верификаций систем, даже в криптографии. Коллоквиум – это не просто обмен научными результатами, но и стимул для междисциплинарных проек­тов: философы, лингвисты, математические логики и специалисты по защите информации находят здесь общий язык. Ведь главная ценность этой конференции не только в доказательствах и теоремах, но и в живом сообществе ученых, говорящих на «языке моделей» и строящих мосты между культурами.

В мире, где многое становится фрагментарным, такие интеллектуальные мосты – не роскошь, а необходимость. И именно логика – как наука о структуре и смысле – является универсальным инструментом этого соединения. Возможно, неслучайно именно Астана вновь стала мес­том проведения форума. Здесь, на пересечении культур и дорог, логика вновь обрела форму диалога. Вопросы, поднятые в этих залах, еще долго будут находить ответы в статьях, монографиях, совместных проектах и будущих конференциях.