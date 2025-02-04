В Уральске мужчина погиб под колёсами поезда

Транспорт,Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Трагедия произошла днем 4 февраля 

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Уральске мужчина погиб под колёсами поезда, передает корреспондент Kazpravda.kz

Ведется досудебное расследование по нарушению правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Иная информация  разглашению не подлежит.

Как сообщалось ранее, на рельсы метро упал мужчина в Алматы. В результате несчастного случая 26-летний мужчина, инвалид по зрению, погиб. В метро южной столицы придумали временное решение для обеспечения безопасности пассажиров после несчастного случая с мужчиной.

#уральск #смерть #расследование #поезд

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