В метрополитене Алматы прокомментировали ситуацию по установке временных перегородок

В метро южной столицы придумали временное решение для обеспечения безопасности пассажиров после несчастного случая с мужчиной, погибшем на рельсах

Фото: instagram.com/almatymetro/

Для повышения безопасности пассажиров на станциях алматинского метрополитена начаты работы по установке временных перегородок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на метрополитен Алматы

«При проектировании действующих станций установка платформ с раздвижными автоматическими дверьми не была предусмотрена в нормативных документах, регулирующих строительство объектов метрополитена. Изменения в эти документы были внесены только в 2022 году. Мы думали, как устроить данный процесс с точки зрения обеспечения безопасности пассажиров. Здесь нужен системный подход, поэтому на строящихся и проектируемых станциях уже предусмотрена установка платформенных перегородок», – отметил директор метрополитена Алматы Алмасбек Орынбеков.

Перегородки предназначены для ограждения пространства между вагонами и устанавливаются за счет эксплуатационных расходов метрополитена, без привлечения бюджетных средств. Это временное решение, направленное на повышение безопасности пассажиров, до установки постоянных платформенных дверей (screen doors).

«В настоящее время мы продолжаем монтаж временных разделительных конструкций между вагонами, параллельно осуществляя комплекс испытательных мероприятий. В сети видел фотографию, на которой во время остановки состава одна из перегородок оказалась смещена относительно межвагонного пространства. Еще раз хочу объяснить данный эпизод часть тестового процесса. Подобные ситуации тщательно анализируются. Рабочий процесс не прекращается — инженеры синхронизируют монтажные работы с многоэтапными проверками, чтобы обеспечить работу системы», - добавил директор.

По его словам, сначала монтируются металлические опоры из нержавеющей полированной стали, на которые впоследствии будут установлены перегородки из ударопрочного закаленного стекла. Завершение данных работ планируется в ближайшее время.

Процесс установки автоматизированных платформенных ограждений занимает значительное время, так как необходимо проектирование, технико-экономическое обоснование, а также финансирование, проведение процедуры госзакупок. В связи с чем, в качестве временной меры для безопасности пассажиров устанавливаются временные металлические перегородки, подчеркнул Алмасбек Орынбеков.

Как сообщалось ранее, на рельсы метро упал мужчина в Алматы. В результате несчастного случая 26-летний мужчина, инвалид по зрению, погиб.