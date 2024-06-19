Велопробег в поддержку олимпийцев

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Андрей Кратенко

Около двухсот жителей Петропавловска приняли участие в велопробеге в поддержку казахстанских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Париже.

Фото Марата Шинтимирова

Успехов на олимпийских стартах пожелали ветераны спорта Жамбыл Тасеменов и Бауыржан Кульжанов.

В составе сборной Казахстана на Олимпиаде во Франции выступит выдающийся велогонщик Алексей Луценко. Кандидатами в сборную команду республики от СКО являются Михаил Литвин (легкая атлетика) и Амир Закиров (брейк-данс).

Участники велопробега преодолели дистанцию в восемь километров и финишировали на берегу озера Пестрое, где получили памятные медали.

#поддержка #Петропавловск #Олимпийские игры #велопробег

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