Велопробег в поддержку олимпийцев

Успехов на олимпийских стартах пожелали ветераны спорта Жамбыл Тасеменов и Бауыржан Кульжанов.

В составе сборной Казахстана на Олимпиаде во Франции выступит выдающийся велогонщик Алексей Луценко. Кандидатами в сборную команду республики от СКО являются Михаил Литвин (легкая атлетика) и Амир Закиров (брейк-данс).

Участники велопробега преодолели дистанцию в восемь километров и финишировали на берегу озера Пестрое, где получили памятные медали.