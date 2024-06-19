Велопробег в поддержку олимпийцев Статьи 19 июня 2024 г. 0:26 99 Андрей Кратенко Около двухсот жителей Петропавловска приняли участие в велопробеге в поддержку казахстанских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Париже. Фото Марата Шинтимирова Успехов на олимпийских стартах пожелали ветераны спорта Жамбыл Тасеменов и Бауыржан Кульжанов. В составе сборной Казахстана на Олимпиаде во Франции выступит выдающийся велогонщик Алексей Луценко. Кандидатами в сборную команду республики от СКО являются Михаил Литвин (легкая атлетика) и Амир Закиров (брейк-данс). Участники велопробега преодолели дистанцию в восемь километров и финишировали на берегу озера Пестрое, где получили памятные медали. #поддержка #Петропавловск #Олимпийские игры #велопробег