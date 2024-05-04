Ветреную погоду прогнозируют в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами.

В ночные часы на востоке страны ожидаются осадки (дождь, снег). Лишь на юго-востоке страны погода без осадков. По республике усилится порывистый ветер, на юге шквал, на северо-западе, севере, востоке – туман.

Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градуса, на востоке Восточно-Казахстанской области сохраняются заморозки 2 градуса, на востоке Северо-Казахстанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

На большей части Мангыстауской области, местами в Атырауской области, Кызылординской, Карагандинской, Туркестанской, Актюбинской областях, области Абай, области Ұлытау сохраняется высокая пожарная опасность.