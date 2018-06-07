​Вместе – сильнее

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Светлана Абенова

В работе заседания международного «круглого стола», который состоялся в рамках Года Узбекистана в Казахстане, кроме видных ученых Центрально-Азиат­ского региона, приняли участие руководители дипломатических миссий зарубежных государств.

Как отметил недавно назначенный посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев, государства Центральной Азии объединяет общность интересов в обеспечении гражданского мира и межнационального согласия, сохранении территориальной целостности, правопорядка, нейтрализации причин и условий, способствующих возникновению социальных и межнациональных конфликтов.

– В эпоху глобализации, когда конкуренция идет не между отдельными странами, а регионами, добиться каких-либо результатов в одиночку представляется весьма проблематичным, – заявил дип­ломат. – Совместные действия необходимы прежде всего перед лицом угроз транснационального характера, наиболее опасные из которых – рост экстремизма и терроризма, распространение наркотиков и оружия, ограничение доступа к мировому рынку научно-технической продукции и новейшим технологиям.

В своем выступлении Саидикрам Ниязходжаев сделал акцент на реализации плана мероприятий в рамках Года Узбекистана в Казахстане.

– Основополагающей стала первая консультативная встреча глав Казахстана и Узбекистана, которая состоялась 15 марта текущего года. В тот же день состоялось официальное открытие Года Узбекистана в Казахстане, были рассмотрены важные вопросы в области торгово-экономического сотрудничества и сохранения безопасности в регионе, – отметил дипломат.

В Казахстане уже состоялась презентация туристического потенциала Узбекистана, 11 апреля было открыто регулярное автобус­ное сообщение по маршруту Ташкент – Алматы. В общей сложности в течение года запланировано более 200 мероприятий в сфере экономики, туризма, культуры.

Директор Института азиатских исследований Султан Акимбеков отметил относительную стабильность в регионе, и это, по его словам, говорит о новых возможностях для развития.

Заместитель директора Биб­лиотеки Первого Президента РК – Елбасы доктор политичес­ких наук Амерхан Рахимжанов выступил с докладом, посвященным внешнеполитическим инициативам Казахстана в дос­тижении справедливого мира и международной стабильности.

– Президент Казахстана сформулировал базовые положения, легшие в основу институциональной деятельности таких ключевых структур сотрудничества в сфере евразийской безопасности, как ОДКБ, СВМДА и ШОС. В целом принцип многовекторности внешней политики, который Глава государства определил с момента обретения нашей страной независимости, оправдал себя, – подытожил Амерхан Рахимжанов.

В работе заседания также приняли участие профессор, заведую­щая кафедрой Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека Нигина Шермухамедова, председатель узбекского этнокультурного центра Астаны, член Ассамблеи народа Казахстана Шерзод Пулатов и другие.

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