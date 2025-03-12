Вновь на пьедестале!

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Параатлеты Ербол Хамитов и Александр Герлиц из Петропавловска­ завоевали пять медалей на недавних мировых соревнованиях.

фото акимата СКО

Ербол Хамитов блестяще выс­тупил на чемпионате мира в Норвегии, выиграв бронзовую медаль в спринте. Его стремление к победе и неукротимый дух вновь проявились на Кубке мира, где он добавил в свою копилку «серебро» в индивидуальной гонке и «бронзу» в спринте. Эти достижения не только приносят ему личное признание, но и укрепляют позиции Казахстана на мировой спортивной арене.

Александр Герлиц также продемонстрировал высочайший уровень мастерства, став серебряным призером в индивидуальной гонке и бронзовым в спринте на Кубке мира. Его упорство и профессионализм вдохновляют многих и служат примером для молодых.

Эти выдающиеся результаты приносят казахстанским спортсменам ценные рейтинговые баллы на пути к XIV зимним Паралимпийским играм 2026 года, которые состоятся в Милане и Кортине.

#Спорт #Петропавловск #параатлеты

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