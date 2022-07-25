Во сколько обойдется сбор ребенка в школу в этом году

Что почем?

Чтобы собрать ребенка в школу, сегодня необязательно дожидаться открытия школьных ярмарок – ассортимент рынков и магазинов весьма разнообразный. Там мы и попытались выяснить, во сколько нынче обойдется родителям обеспечить необходимым своих школяров.

В отделе образования областного центра нам рассказали, что каждое учебное заведение само устанавливает общий стиль и цветовую гамму для своих воспитанников. В основном это черные или темно-синие костюмы и сарафаны. Классический вариант для девочек – белая блузка с темной юбкой. С учетом сезона предусмотрен жилет или кофта.

У семейчанки Марины Александровой дочь пойдет во второй класс, а старший сын – в девятый. Из семейного бюджета, по предварительным подсчетам, на подготовку к школе уйдет более 100 000 тенге. Как выяснилось, сборы в школу младшей дочки обойдутся дороже.

– Еще июль, но цены уже взлетели. Начнем с канцтоваров – тетради по 50 тенге, если их приобретать в розницу, если кто-то из родителей школьника является индивидуальным предпринимателем, то в сети магазинов канцтоваров «VDO-канц» можно приобрести тетради по оптовым ценам от 32 до 42 тенге. Самые дешевые – тетради белорусского производства. Более-менее нормальная ручка стоит 120 тенге. Это тоже недешево. Ручек детям надо много. Блузка на девочку – от 7 000 тенге. Можно найти качеством похуже и дешевле, но в ее составе сплошная синтетика, а ребенку в ней целый год ходить ежедневно, поэтому покупать такую не хочу. Сарафан для девочки – от 8 000 и выше, кофточка – от 8 000. Цены на брюки для мальчиков варьируются от 9 000 до 15 000 тенге, рубашка – от 7 000 и выше. Куртку зимнюю для сына мы купили на распродаже за 6 000 тенге, та же самая куртка весной стоила 16 000. Из формы мы еще ничего не брали, так как до начала учебного года месяц, а сын за июнь-июль сильно вытянулся – опасаюсь, что до сентября купленные вещи станут малы, – говорит Марина.

Сегодняшний гардероб школьника состоит из сарафана, пары блузок, кофточки, спортивного костюма с майкой, двух пар обуви и трех пар колготок для девочек, а также костюма, двух-трех рубашек, свитера, туфель, носков и одежды для физкультуры для мальчика. Ко всему прочему нужны бантики и заколки, другие аксессуары, без которых маленьким ученицам никак нельзя.

Впрочем, дети довольно редко обходятся только таким набором одежды. Первой обычно не выдерживает обувь, быстро изнашиваются рубашки и блузы, а кто-то может досрочно отправить в утиль и костюм. Поэтому родителям стоит быть готовыми тратить деньги и на протяжении учебного года.

Семейчанка Людмила Ожогина решила не покупать школьную форму на местных рынках и в магазинах, качественнее и дешевле оказалось приобрести форму на заказ в Китае. По ее словам, в соседней стране выбора больше и по дизайну она интереснее. По предварительным подсчетам Людмилы, на сборы в школу она потратит от 40 до 70 тыс. тенге.

Существенно сэкономить можно на так называемых совместных закупках. В социальных сетях есть много аккаунтов по оптовой продаже одежды. Главное условие – определенная сумма или же приобретение всей линейки.

– К примеру, мне нужны сарафан, блузка и кофточка, моей соседке – костюм и рубашки. Условие у продавца – приобрес­ти товар на 30 000 тенге. Мы собираем заказы, переводим деньги, и товар доставят в Семей, – рассказывает Марина Александрова. – Но здесь есть одно но: качество в Интернете не проверишь, да и с размером не всегда можно угадать. Обычно родители покупают одежду на вырост, дети растут быстро.

Учебники покупать не нужно. По информации отдела образования Семея, учебную литературу в этом году для области Абай закупит соседняя – Восточно-Казахстанская. Обеспечить всех школьников области учебниками обещают в срок, к 1 сентября. Но без дополнительной литературы не обойдется, поэтому еще 10 000 тенге лучше приберечь для книжек.

«Берите, недорого, я еще уступ­лю», – пожалуй, самая любимая фраза продавцов семейских рынков. Скидки стандартные – от 500 до 2 000 тенге. Мелочь, а приятно, на то и расчет. Но, как бы то ни было, одежда на рынке все равно дешевле. Хотя не факт, что, сэкономив на ценах, вы не проиграете в качестве.

Итак, набор одежды для мальчика на рынке предлагают за 40–50 тыс. тенге, а родителям девочки-первоклассницы понадобится 47–55 тыс. Но на рынке, как в большой лотерее – как попадется. Поэтому родители ищут вещи хотя бы сносного качества. Уходит время, чтобы проверить швы, убедиться, что сарафан не полиняет, а обувь не расклеится.

Теперь о том, что будет за плечами учеников. Выбор школьных ранцев как в магазине, так и на рынке огромен. Школьнику остается выбрать цвет и рисунок, а родителям – взглянуть на качество. Это важно. Первое – это конструкция. Как утверждают специалисты, спинка рюкзака не должна быть мягкой. Лучше всего, если там присутствует ортопедический элемент. Лямки ранца должны быть широкими, прочными, мягкими и достаточно просто регулироваться. Можно позаботиться и о светоотражающих элементах на нем.

По словам специалистов, не стоит брать дешевенькие бесформенные рюкзачки, купившись на яркое оформление. Лучше немного переплатить, но вашему чаду будет удобнее и безопаснее нести домой заветные пятерки. Истина хоть избита, но всегда актуальна: на здоровье нельзя экономить. Ну и прочность тоже играет свою роль. В моем детстве школьный портфель «пережил» катания с горки, драку с одноклассником, полет из окна третьего этажа…

Соответствующие всем параметрам рюкзаки ждут своих маленьких владельцев. Но вот покупать или нет – вопрос к родителям, цена кусается –

36 тыс. тенге. А на рынке можно найти достойную модель за 10–15 тыс. Там и твердая спинка, и ортопедический элемент, и даже светоотражатели. Бонусом идут супергерои, «тачки», бабочки и цветы в качестве оформления. Выбор за родителями и детьми.

Ну и последнее: канцелярия. Эти товары сейчас доступны в широком ассортименте и в общем-то недорого. За краски, пластилин, цветные и простые карандаши, альбомы для рисования, ластик, точилку, клей, линейку и ножницы на школьной ярмарке с вас в среднем попросят около 10 000 тенге. Это без учета ручек, тетрадей и обложек. Такой вот минимальный набор. Конечно, можно организовать поход и в магазин с хорошей канцелярией. Но там снова придется переплатить, и не факт, что по делу.

А теперь посчитаем. Простая арифметика показывает: чтобы школьник был полностью экипирован к первому сентября и на первых уроках был сосредоточен только на знаниях, готовьте более 100 000 тенге для визита в магазин и 60 000 – для похода на рынок. С учетом количества детей в семьях сумма, конечно же, возрастет.

И в завершение – 1 сентября все только начинается. Впереди осень, зима и весна, и вместе с ними расходы на куртки, шапки и зимнюю обувь. В общем, затрат еще будет, как обычно, много.