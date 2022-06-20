Водный вопрос может снова обостриться в Атырауской области

О проблемах и перспективах решения этого, без преувеличения, жизненно важного вопроса на парламентских слушаниях рассказал глава региона Серик Шапкенов.

Уровень централизованного обеспечения населения Атырауской области питьевой водой составляет почти 100%, однако проблемы, существующие в этой отрасли, заставляют задуматься о нехватке главного ресурса уже в ближайшем будущем.

Основными водными объектами в Аты­рауской области являются реки Жем, Сагыз, Ойыл, идущие с сопредельной Актюбинской области, реки Жайык и Кигаш, которые берут свое начало в Российской Федерации, а также два месторождения подземных вод – Коянды в Курмангазинском районе и Тайсойган – в Кызылкогинском.

При этом живительную влагу от реки Жайык получает 70% населения региона – это областной центр и три района с общим количеством жителей 468 тыс. человек. Еще 24% населения (три района – 162 тыс. жителей) берут воду от магистрального водовода Астрахань – Мангышлак. Кроме того, к трубопроводу подпитаны крупные промышленные предприятия, такие как «Тенгизшевройл» (ТШО), KUS (KarabatanUtilitySolutions), завод «Болашак» (NCOC), а также крестьянские хозяйства. Остальные 6% населения Аты­рауской области, это порядка 38 тыс. жителей, могут рассчитывать на подземные источники.

На сегодняшний день уровень обеспечения населения региона централизованным водоснабжением составляет 99,6%, по сельским населенным пунктам – 83%, или 128 сел и поселков.

– Однако следует учитывать, что в городе Атырау и Макатском районе водоочистные сооружения, обеспечивающие население питьевой водой, были построены в 30-х и 60-х годах прошлого века. Сейчас они находятся в аварийном состоянии. И уже сегодня есть нехватка питьевой воды, а в ближайшие 5 лет ее дефицит может возрасти до 40%, – обозначил проблему Серик Шапкенов.

Даже несмотря на планируемое увеличение пропускной способности магистрального водовода Астрахань – Мангышлак, проведенные расчеты показывают предстоящий дефицит. Приоритетом является обеспечение населения чистой питьевой водой, но нельзя забывать и о потребностях крупных промышленных предприятий, формирующих основу экономики региона.

– Поэтому считаем, что не следует оставлять на поздний срок проведение реконструкции водовода для увеличения его пропускной способности и запланированные ремонтные работы, и просим вас поддержать это решение, – обратился аким Атырауской области к депутатам Мажилиса.

Он также напомнил, что для решения воп­роса дефицита питьевой влаги следует использовать потенциал месторождения пресных вод Кокжиде, что, безусловно, благоприятно скажется на улучшении здоровья населения. В связи с этим Серик Шапкенов обратился к Минэкологии с просьбой о содействии в подготовке технико-экономического обоснования.

Кроме того, в строй планируется ввести еще две водоочистные станции.

– Городские сточные воды сливаются на поля испарения без всякой очистки, при этом выделяя сероводород и углекислый газ, что негативно влияет на экологию и здоровье населения, – обнажил проблему глава региона.

Он также сообщил, что на сегодня в городе работает одно канализационно-очистное сооружение (КОС) мощностью 70 тыс. кубометров в сутки и начато строительство еще одного КОС мощностью 31 тыс. кубометров в сутки. В трех районах имеются очистные сооружения, в остальных планируется установить модульные КОС средней мощности. Это позволит довести канализационные стоки до состояния технической воды.

Из-за ежегодного обмеления рек Жайык и Кигаш, а также заиливания их протоков остро стоит вопрос их расчистки.

– И его затягивание может привести к приостановке воспроизводства рыбных запасов Каспийского моря. Устья рек и протоки являются местом прохода рыбы на естест­венные нерестилища для размножения. Следует учитывать, что обмеление не дает возможности выйти в море всем промысловым и транспорт­ным судам, – отметил Серик Шапкенов.

Есть и другие вопросы, требующие скорейшего рассмотрения. В их числе – разработка технико-экономического обоснования проекта по использованию запасов месторождения пресных вод Кокжиде. Также глава региона считает, что совместно с Российской Федерацией необходимо рассмотреть вопрос режима работы Ириклинского водохранилища. Учитывая, что сюда ежегодно сбрасывается по 200 млн кубометров воды в летние месяцы, предлагается разбить этот объем по календарным периодам. То есть максимальные пропуски осуществить в июне – это 60%, а после прохождения паводка с дальнейшим постепенным уменьшением 20% продолжить в июле и августе.

Далее, в целях предотвращения загрязнения водных ресурсов, требуется очистить реки от затонувших крупногабаритных предметов. Таковых на сегодня насчитывается 27 единиц – это суда, баржи, насосные станции, понтоны и прочее.

– Поэтому считаем, что назрела необходимость создания на территории Атырауской области коммунального предприятия, которое будет регулярно проводить дноуглубительные работы для улучшения гидрологического режима и повышения водности рек, – резюмировал Серик Шапкенов.