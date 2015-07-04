Российские военнослужащие сразятся с коллегами из Китая, Беларуси, Венесуэлы, Египта и Пакистана на конкурсе "Мастер противовоздушного боя", который пройдет в августе в рамках Международных армейских игр, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
.
Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил начальник отдела боевой подготовки управления ПВО Сухопутных войск России Иван Сердюк.
Он напомнил, что конкурс пройдет на полигоне Ейский (Краснодарский край) с 1 по 15 августа. "Желание выступить на соревнованиях уже выразили команды Китая, Беларуси, Венесуэлы, Египта и Пакистана и ряда стран, которые мы приглашаем в качестве наблюдателей за соревнованиями", – сказал Сердюк.
По его словам, наблюдатели приезжают с прицелом на будущее участие в конкурсе. В этом году в качестве наблюдателей приедут делегации из Мьянмы, Вьетнама, Туркмении и Ирана.
Россию на конкурсе представят победители российской части конкурса – команда Южного военного округа и представители команд, занявших второе и третье места – военнослужащие ВДВ и Западного военного округа.