Фото: пресс-служба правительства РК

На повестке - ход реализации проекта «Ауыл Аманаты» и итоги скрининга сельских населенных пунктов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Скрининг охватил 220 сельских населенных пунктов. Работа проводилась в рамках проекта «Ауыл Аманаты» Министерством национальной экономики совместно с акиматами и партией «Amanat». Цель - отбор перспективных инвестпроектов и корректировки планов развития районов и городов областного значения. Всего было рассмотрено более 6 тыс. проектов на сумму 55 млрд тенге на соответствие приоритетам регионального развития.

Сейчас разрабатывается единая методика оценки сельских инвестпроектов – с учетом инфраструктуры, демографии, структуры занятости и ресурсной базы. Это позволит объективно оценить эффективность и масштабировать успешные решения по всей стране.

Канат Бозумбаев поручил в срок до 15 мая обеспечить разработку методики и в срок до 15 июня утвердить соответствующими маслихатами пятилетние планы развития каждого района города областного значения с учетом согласованных подходов и социальной инфраструктуры.

«Акиматам областей в срок до 25 апреля привести в соответствие проекты «Ауыл аманаты» с установленными приоритетными направлениями согласно скринингу», — сказал вице-премьер.

Отдельное внимание уделили созданию малых промышленных зон (МПЗ) в селах. В ряде регионов проекты по созданию МПЗ уже стартовали, например в Туркестанской области.

Канат Бозумбаев поручил акиматам областей и АО «Фонд развития промышленности» до конца мая приступить к запуску 10 пилотных МПЗ в Костанайской, Павлодарской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Акмолинской и Туркестанской областях.

Также были заслушаны предложения акиматов Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской областей и города Конаев по реализации программы «Ауыл Аманаты».

По итогам вице-премьер поручил Министерству национальной экономики в срок до 10 мая утвердить правила микрокредитования и лизинга в сельских населенных пунктах и малых городах. Далее Проектный офис продолжит работу с выездом в регионы.