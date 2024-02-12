Воспитание мужества

В рамках республиканской акции командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Алмаз Джумакеев, его заместитель полковник Раджан Жанысов, ветераны Национальной гвардии, продюсер фильма «Бүркіт», бывший командир спецназа, кавалер ордена «Айбын» II степени, обладатель крапового берета полковник запаса Камал Жаксылыков вместе с казахстанскими актерами представили студентам художественный фильм «Бүркіт», а после просмотра откровенно беседовали с учащимися о плюсах и минусах военной службы в рядах Вооруженных сил Казахстана.

– Десантно-штурмовые войска – резерв Президента страны – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Казахстана, – начал свое выступление полковник Раджан Жанысов. – Студенты, проходящие обучение на военных кафедрах гражданских вузов, уже приняли решение стать военнообязанными, будущими офицерами и сержантами. Пусть не все из них свяжут свою жизнь со службой в армии, но они регулярно будут призываться на воинские сборы, и нам, несомненно, будут полезны их знание новых технологий, стремление встать на защиту страны, желание изучать новое высокотехнологичное вооружение, которым сейчас обеспечиваются войска.

Продюсер художественного фильма «Бүркіт» Камал Жаксылыков поведал об истории создания кинокартины, прототипах главных героев, о съемочном процессе и, конечно, о том, как после службы в элитном подразделении Национальной гвардии оказался в киноиндустрии.

– Сама идея создания фильма появи­лась благодаря сильным, мужест­венным людям, настоящим пат­риотам, которые двадцать четыре часа в сутки стоят на страже своей страны, выполняя антитеррористические и другие не менее сложные и опасные задачи, – прокомментировал Камал Жаксылыков.

Художественный фильм, вышедший на большой экран в конце 2023 года, снят по заказу Минис­терства культуры и информации. В основу многих сцен легли реальные события. В боевике рассказывается о настоящем воинском братстве, о действиях военнослужащих спецподразделения Национальной гвардии «Беркут», когда на пределе человеческих возможностей они сдают квалификационный экзамен на право ношения крапового берета, о самоотверженности при выполнении воинского долга.

Студенты живо интересовались перспективами военной службы, понимая, что многим из них предстоит служить по призыву. Если в предыдущие два года количество призываемых из запаса офицеров составляло 150 человек, то в 2024-м эта цифра выросла до 752. Причем 600 из них будут проходить службу в Вооруженных силах страны в течение двух лет.

– Воспитание гармонично развитого поколения и культивирование ценностей патриотизма – это наш общенациональный приоритет, и поэтому такие фильмы просто необходимы, – отмечает командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Алмаз Джумакеев. – Выражаю благодарность всем, кто участвовал в создании данной кинокартины. Дойдя до широкого зрителя, она, несомненно, будет способствовать популяризации службы в армии и повышению гордости у граждан Казахстана за своих защитников Отечества.

Разговорившись, генерал вспомнил эпизод из своей юности. Сын пограничника, школьная жизнь в отряде – все говорило о том, что ему уготовано продолжить семейную традицию. Но однажды, будучи курсантом Республиканской школы-интерната (аналог Суворовского училища, где готовили национальные кадры для поступ­ления в военные училища страны), он посмотрел фильм «В зоне особого внимания». Это кино про десантников и армейские подвиги произвели такое впечатление, что с того момента его жизнь полностью изменилась. Всегда хотел стать пограничником, но благодаря случаю стал десантником. Хотя было непросто. Поступая в 1988 году в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, будущему генералу пришлось прорываться через конкурс – 47 человек на одно место.

Одна из тем, которая заинтересовала участников акции, касалась вопроса о том, как военнослужащие преодолевают свой страх во время несения службы в горячих точках.

– Страх – нормальное явление, – ответил полковник запаса Камал Жаксылыков. – Он идет рука об руку с чувством самосохранения и инстинктом выживания. Люди, не ощущающие страха, становятся самоуверенными, безрассудными, и это очень опасно в условиях боевых действий, так как приводит к большим потерям личного состава. Но другое дело – побороть свой страх, переступить через него и выполнить долг. Принять страх – первый шаг к его преодолению. Это поможет заменить тревожные мысли на рациональные и сконцентрироваться на боевой задаче.