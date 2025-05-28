Воспитать из мальчиков мужчин

Военное дело
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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В Таразе 245 бойцов из сос­тава очередного молодого пополнения пятой механизированной бригады им. Бауыржана Момышулы регио­нального командования «Юг» приняли воинскую присягу.

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Торжественная церемония прошла в городском парке Победы, который является своего рода патриотическим центром региона. Здесь у памятника легендарному полководцу Бауыржану Момышулы каждый из призывников, дав клятву на верность Родине, был официально принят в ряды защитников Отечества.

С особенным днем в жизни военнослужащих поздравил командующий войсками регио­нального командования «Юг» генерал-майор Ержан Ибраев,­ который отметил важность воин­ского ритуала в качестве напоминания о высокой чести и долге неукоснительно и беззаветно служить государству и народу, особенно под знаменем формирования, названного именем выдающегося командира Панфиловской дивизии.

– Настоящий патриот и герой Великой Отечественной войны Бауыржан Момышулы для нынешних военнослужащих – не просто символ Победы и личность в истории, а эталон мужества, самоотверженности и профессионализма. И сегодняшние призывники, произнося клятву у его монумента, берут на себя ответственность продолжать славные традиции казахстанской армии, – подчеркнул генерал-майор Ержан Ибраев.

Начальную подготовку, которая длилась на протяжении месяца перед принятием присяги, срочники проходили под руководством командира пятой механизированной бригады полковника Жаныбека Куранбекова. За это время новобранцы освои­ли основы тактики, научились пользоваться стрелковым оружием и бронетехникой.

С волнением наблюдали за церемонией ветераны Вооруженных сил, а также родители солдат, прибывшие из разных регионов Казахстана.

– Говорят, что армия меняет людей, делает их более решительными, организованными и дисциплинированными. Прошел всего месяц, и я вижу, что даже за такой короткий срок мой сын сильно изменился, – поделилась мнением Малика Османова, приехавшая поддержать своего сына Камалетдина. – Он стал крепче, серьезнее и увереннее в себе. Видно, что армия на самом деле воспитывает из мальчиков настоящих мужчин.

#армия #присяга #новобранцы

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