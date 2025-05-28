Воспитать из мальчиков мужчин Военное дело 28 мая 2025 г. 1:00 0 Михаил Тё собственный корреспондент по Жамбылской области В Таразе 245 бойцов из состава очередного молодого пополнения пятой механизированной бригады им. Бауыржана Момышулы регионального командования «Юг» приняли воинскую присягу. фото автора Торжественная церемония прошла в городском парке Победы, который является своего рода патриотическим центром региона. Здесь у памятника легендарному полководцу Бауыржану Момышулы каждый из призывников, дав клятву на верность Родине, был официально принят в ряды защитников Отечества. С особенным днем в жизни военнослужащих поздравил командующий войсками регионального командования «Юг» генерал-майор Ержан Ибраев, который отметил важность воинского ритуала в качестве напоминания о высокой чести и долге неукоснительно и беззаветно служить государству и народу, особенно под знаменем формирования, названного именем выдающегося командира Панфиловской дивизии. – Настоящий патриот и герой Великой Отечественной войны Бауыржан Момышулы для нынешних военнослужащих – не просто символ Победы и личность в истории, а эталон мужества, самоотверженности и профессионализма. И сегодняшние призывники, произнося клятву у его монумента, берут на себя ответственность продолжать славные традиции казахстанской армии, – подчеркнул генерал-майор Ержан Ибраев. Начальную подготовку, которая длилась на протяжении месяца перед принятием присяги, срочники проходили под руководством командира пятой механизированной бригады полковника Жаныбека Куранбекова. За это время новобранцы освоили основы тактики, научились пользоваться стрелковым оружием и бронетехникой. С волнением наблюдали за церемонией ветераны Вооруженных сил, а также родители солдат, прибывшие из разных регионов Казахстана. – Говорят, что армия меняет людей, делает их более решительными, организованными и дисциплинированными. Прошел всего месяц, и я вижу, что даже за такой короткий срок мой сын сильно изменился, – поделилась мнением Малика Османова, приехавшая поддержать своего сына Камалетдина. – Он стал крепче, серьезнее и увереннее в себе. Видно, что армия на самом деле воспитывает из мальчиков настоящих мужчин. #армия #присяга #новобранцы