Возвращение в элиту Статьи 16 декабря 2023 г. 1:00 0 Аскар Бейсенбаев Молодежная сборная Казахстана по хоккею с шайбой досрочно вышла в топ-дивизион чемпионата мира. фото icehockey.kz Казахстанская молодежка одержала четвертую победу на проходящем в Будапеште (Венгрия) чемпионате мира по хоккею в группе А первого дивизиона. В предпоследней игре наша дружина оказалась сильнее команды Японии, обыграв ее со счетом 3:1. Первыми счет в игре открыли хоккеисты из Страны восходящего солнца, у которых на 7-й минуте отличился юркий нападающий Казума Сасаки. Но наши ребята смогли сравнять счет еще в первом периоде, когда в атаке отлично сыграл Егор Смольянинов (19-я минута). Во второй двадцатиминутке сборную Казахстана вывел вперед точный бросок Кирилла Ляпунова (29-я минута), ну а точку в поединке в третьем периоде поставил на 54-й минуте Руслан Оспанов. Напомним, что ранее казахстанцы победили Венгрию (5:2), Данию (3:2) и Францию (4:0). Именно последняя команда и гарантировала нам досрочный выход в элиту мирового хоккея, так как в последнем поединке «мушкетеры» смогли обыграть Австрию со счетом 7:4. В заключительной встрече первенства планеты подопечные Сергея Старыгина сыграют с Австрией, и даже в случае поражения и равенства очков с Францией они завершат турнир в Будапеште с золотыми медалями. Последний раз сборная Казахстана выступала в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира в 2020 году, причем также под руководством Сергея Старыгина. Всего же в нашей истории молодежка будет принимать участие в элите уже в четвертый раз. Кстати, следующее мировое первенство среди хоккеистов до 20 лет пройдет в Канаде с 26 декабря 2024 года по 5 января 2025-го. Для нас эта страна особенная – на одном из молодежных чемпионатов мира, который прошел здесь в 2018-м, именно наша сборная (на удивление) пользовалась большим успехом у местных фанатов, которые неистово болели, помимо своей сборной, именно за Казахстан. Главный тренер молодежной сборной Казахстана Сергей Старыгин так прокомментировал прошедший матч с командой Японии: – Победа есть победа. Тяжелый матч, конечно. С японцами всегда возникают проблемы. Наши хоккеисты сегодня владели инициативой, держали шайбу и много бросали. Тем не менее вначале осложнили себе задачу, пропустив гол, но потом исправили ситуацию. Надо отдать должное сопернику – он цепко и плотно оборонялся. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2024. Дивизион 1. Группа А М Команда И В П Г О 1 Казахстан 4 4 0 15-5 12 2 Франция 4 3 1 18-15 9 3 Австрия 4 2 2 15-15 6 4 Дания 4 2 2 13-13 6 5 Япония 4 0 4 11-17 2 6 Венгрия 4 0 4 9-16 1 #Спорт #хоккей #чемпион мира #топ-дивизион