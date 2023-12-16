Возвращение в элиту

Казахстанская молодежка одержала четвертую победу на проходящем в Будапеште (Венгрия) чемпионате мира по хоккею в группе А первого дивизиона. В предпоследней игре наша дружина оказалась сильнее команды Японии, обыг­рав ее со счетом 3:1.

Первыми счет в игре открыли хоккеисты из Страны восходящего солнца, у которых на 7-й минуте отличился юркий нападающий Казума Сасаки. Но наши ребята смогли сравнять счет еще в первом периоде, когда в атаке отлично сыграл Егор Смольянинов (19-я минута).

Во второй двадцатиминутке сборную Казахстана вывел вперед точный бросок Кирилла Ляпунова (29-я минута), ну а точку в поединке в третьем периоде поставил на 54-й минуте Руслан Оспанов.

Напомним, что ранее казах­станцы победили Венгрию (5:2), Данию (3:2) и Францию (4:0). Именно последняя команда и гарантировала нам досрочный выход в элиту мирового хоккея, так как в последнем поединке «мушкетеры» смогли обыграть Австрию со счетом 7:4.

В заключительной встрече первенства планеты подопечные Сергея Старыгина сыграют с Австрией, и даже в случае поражения и равенства очков с Францией они завершат турнир в Будапеште с золотыми медалями.

Последний раз сборная Казахстана выступала в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира в 2020 году, причем также под руководством Сергея Старыгина. Всего же в нашей истории молодежка будет принимать участие в элите уже в четвертый раз.

Кстати, следующее мировое первенство среди хоккеистов до 20 лет пройдет в Канаде с 26 декабря 2024 года по 5 января 2025-го. Для нас эта страна особенная – на одном из молодежных чемпионатов мира, который прошел здесь в 2018-м, именно наша сборная (на удивление) пользовалась большим успехом у местных фанатов, которые неистово болели, помимо своей сборной, именно за Казахстан.

Главный тренер молодежной сборной Казахстана Сергей Старыгин так прокомментировал прошедший матч с командой Японии:

– Победа есть победа. Тяжелый матч, конечно. С японцами всегда возникают проблемы. Наши хоккеисты сегодня владели инициативой, держали шайбу и много бросали. Тем не менее вначале осложнили себе задачу, пропустив гол, но потом исправили ситуацию. Надо отдать должное сопернику – он цепко и плотно оборонялся.

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2024. Дивизион 1. Группа А