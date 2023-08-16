Все для учебы

В ней приняли участие пять предприятий, где выпускают одежду и чулочно-носочные изделия. Покупателям были предложены авторские модели ученической формы, комплекты на нестандартную фигуру, спортивная одежда, трикотаж. По словам посетителей, цены оказались прив­лекательными. Если на рынке минимальная стоимость набора для первоклассницы (юбка, жилет, пуловер, две блузки) была

27 тыс. тенге, то на ярмарке можно было купить форму для девочки за 23 тыс. тенге.

По информации региональной Палаты предпринимателей, местные производители работают в «школьном» сегменте уже по 15–20 лет и давно изучили пожелания родителей. Кроме того, на ярмарке были предложены канцелярские товары, ученические ранцы и рюкзаки, чтобы родители могли за один раз собрать ребенка в школу.