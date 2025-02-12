Ввести лимит ввоза мобильных телефонов и их обязательное декларирование предлагает депутат

Мажилис,Гаджеты
465
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева требует принять меры в отношении серого оборота мобильных устройств связи

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании Мажилиса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

«По данным производителей техники, в 2024 году доля мобильных устройств, ввезённых в нашу страну, нелегально или по «серым» схемам, составила 64% от всего рынка. Только по налогу на добавленную стоимость государство недополучило еще около 100 млрд тенге. Как растет теневой рынок?  Устройства ввозят в страну без оформления на таможне или продают дешёвые подделки вместо оригиналов. Гаджеты могут ввозить официально, но в документах занижать цену, дорогие флагманские смартфоны оформляют как бюджетные модели», - сказала депутат. 

Далее, по ее словам, мошенники копируют уникальный номер официального устройства и присваивают его контрабандному телефону, чтобы тот выглядел легальным. 

«На один код может приходиться до 5-6 нелегальных устройств. Иногда коды переживают свои родные устройства на долгие годы. Часто можно услышать истории о том, что при проверке нового телефона по коду оказывается, что произведен он был 10 лет назад. При пересечении границы используют чужие или поддельные паспорта, чтобы завезти больше телефонов без уплаты налогов. В последнее время участились случаи, когда компании сначала платят налоги, но потом якобы вывозят товар обратно за границу и получают возврат налогов. На самом деле гаджеты остаются в стране и продаются нелегально», - пояснила Смышляева. 

При этом, для учета устройств мобильной связи не нужно придумывать дополнительные маркеры прослеживаемости. Они добровольно встроены в продукцию производителями в виде IMEI-кодов. Уже существуют международные базы данных для их сверки.

«В январе Министерством цифрового развития приняты первые шаги по наведению порядка в этой сфере. Подписан приказ, регламентирующий регистрацию абонентских устройств по IMEI с привязкой к ИИН/БИН пользователя, блокировку незарегистрированных устройств и сроки регистрации при первичном подключении. Однако регулирование на уровне отраслевого приказа – это полумера. Без строгой законодательной привязке к таможенной регистрации этот механизм усложняет жизнь только конечному потребителю, а нелегальные импортеры по-прежнему остаются безнаказанными. В частности, приказом не может регламентироваться сверка IMEI с таможенными данными. Нет порядка определения отличия легальных устройств от нелегальных, а также не учтён вторичный рынок и схемы реэкспорта», - считает Екатерина Смышляева. 

Депутат требует обеспечить интеграцию системы IMEI с таможенными данными для проверки легальности ввоза и уплаты налогов, обеспечить автоматическую сверку IMEI с Таможенным Реестром Объектов Интеллектуальной Собственности. Кроме того, необходимо создать «белый список» импортированных устройств, которые официально прошли таможенные процедуры и сделать его доступным каждому потребителю для проверки устройства при покупке.

«Также ввести лимиты, например, не более 2 устройств в год, и обязательное декларирование при превышении установленных норм ввоза устройств для личного пользования. Только после обеспечения автоматической проверки устройств, на регулярной основе обеспечивать блокировку нелегальных телефонов в сети оператора связи. При этом устройства, ввезённые в страну до выхода правил, должны быть легализованы до окончания срока службы и естественным образом выведены из оборота. Ведь граждане приобретали их без возможности проверить оригинальность. Также просим ускорить подготовку заключения правительства по предложениям нашей фракции в части законодательного регулирования контроля за теневым рынком мобильных устройств.  Предлагаемые меры сократят нелегальный ввоз, защитят потребителя и восстановят справедливое налогообложения импортеров», - считает Смышляева.

#мажилис #депутат #смартфоны #легальность

Популярное

Все
Поправки обсудят с предпринимателями
Когда на кону баснословная прибыль
Быть ли Курчатову наукоградом?
Университеты будущего
Проблема детского суицида требует комплексных подходов и решений
В Харбине отличились лыжники
Азы военного дела постигают в «Жас бүркіт»
Бороться с коррупцией сообща
Боевые стрельбы на учебном полигоне
Папа вам – не мама
Лебедь Арман набирается сил
Судебная система и цифровые технологии
По всему спектру отношений
56 арендных домов возвели в частном секторе Талдыкоргана «Жастар-3»
Как выбирают профессию
Ровесник XXI века
Пережить зимовку без потерь
Прокуроры встали на лыжи
Развивая диалог между цивилизациями, культурами и религиями
Труженик здравоохранения
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Досрочное погашение кредита: что нужно учитывать
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
Оглянись, незнакомый прохожий
Одежда, обувь и авто в Казахстане подорожали самыми высокими темпами в ЕАЭС - аналитики
Канат Бозумбаев проверил работу энергообъектов в Шымкенте
Сергеевский гидроузел укрепляют перед паводком
Никто не забыт?
Обеспеченность РК отечественными фармпрепаратами все еще низка – аналитики
Казахстан завоевал первую медаль на Азиаде-2025
Национальная энергосистема остро нуждается в новых базовых генерирующих мощностях
Новые автобусы пополнили автопарк Тараза
На весенне-полевые работы в 2025 году правительство выделит 700 млрд тенге
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Всем аулам аул
Сенаторы вернули в Мажилис проект Бюджетного кодекса
Ближайшие дни, а также предстоящая неделя захватят все внимание болельщиков 34 стран
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Институциональное становление Академии наук завершено
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет

Читайте также

Закон об иностранных агентах предлагает ввести депутат Мажи…
В СНГ будут сотрудничать в противодействии коррупции
Школу акимов запустили в Казахстане
Сенаторы вернули в Мажилис проект Бюджетного кодекса

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]