Ввести лимит ввоза мобильных телефонов и их обязательное декларирование предлагает депутат

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Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании Мажилиса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

«По данным производителей техники, в 2024 году доля мобильных устройств, ввезённых в нашу страну, нелегально или по «серым» схемам, составила 64% от всего рынка. Только по налогу на добавленную стоимость государство недополучило еще около 100 млрд тенге. Как растет теневой рынок? Устройства ввозят в страну без оформления на таможне или продают дешёвые подделки вместо оригиналов. Гаджеты могут ввозить официально, но в документах занижать цену, дорогие флагманские смартфоны оформляют как бюджетные модели», - сказала депутат.

Далее, по ее словам, мошенники копируют уникальный номер официального устройства и присваивают его контрабандному телефону, чтобы тот выглядел легальным.

«На один код может приходиться до 5-6 нелегальных устройств. Иногда коды переживают свои родные устройства на долгие годы. Часто можно услышать истории о том, что при проверке нового телефона по коду оказывается, что произведен он был 10 лет назад. При пересечении границы используют чужие или поддельные паспорта, чтобы завезти больше телефонов без уплаты налогов. В последнее время участились случаи, когда компании сначала платят налоги, но потом якобы вывозят товар обратно за границу и получают возврат налогов. На самом деле гаджеты остаются в стране и продаются нелегально», - пояснила Смышляева.

При этом, для учета устройств мобильной связи не нужно придумывать дополнительные маркеры прослеживаемости. Они добровольно встроены в продукцию производителями в виде IMEI-кодов. Уже существуют международные базы данных для их сверки.

«В январе Министерством цифрового развития приняты первые шаги по наведению порядка в этой сфере. Подписан приказ, регламентирующий регистрацию абонентских устройств по IMEI с привязкой к ИИН/БИН пользователя, блокировку незарегистрированных устройств и сроки регистрации при первичном подключении. Однако регулирование на уровне отраслевого приказа – это полумера. Без строгой законодательной привязке к таможенной регистрации этот механизм усложняет жизнь только конечному потребителю, а нелегальные импортеры по-прежнему остаются безнаказанными. В частности, приказом не может регламентироваться сверка IMEI с таможенными данными. Нет порядка определения отличия легальных устройств от нелегальных, а также не учтён вторичный рынок и схемы реэкспорта», - считает Екатерина Смышляева.

Депутат требует обеспечить интеграцию системы IMEI с таможенными данными для проверки легальности ввоза и уплаты налогов, обеспечить автоматическую сверку IMEI с Таможенным Реестром Объектов Интеллектуальной Собственности. Кроме того, необходимо создать «белый список» импортированных устройств, которые официально прошли таможенные процедуры и сделать его доступным каждому потребителю для проверки устройства при покупке.