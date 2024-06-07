Выездной туризм Казахстана восстановился после пандемии

Туризм
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

По итогам прошлого года выездной туризм РК наконец достиг «докоронакризисных» показателей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ranking.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

«Согласно данным пограничной службы КНБ РК, за январь–декабрь 2023-го численность казахстанцев, побывавших в других странах, превысила 10,5 млн человек. Рост в сравнении с предыдущим годом видимый — на 37,2%. Ещё один заметный тренд последних четырёх лет: выездных туристов стало больше, чем внутренних (9,6 млн чел.). Казахстанцы стали чаще путешествовать за границу, чем по территории своей страны», - говорится в публикации.

Основная часть путешествующих за границу — молодые люди в возрасте от 26 до 40 лет с доходами выше средних. Согласно данным исследовательского центра Jusan Analytics, заработная плата выездных туристов в прошлом году стартовала от 500 тыс. тг в месяц. Большая часть туристического потока за границу приходилась на ближайшие государства — Россию, Кыргызстан, Узбекистан. Среди более далёких стран лидировали Турция, ОАЭ и Египет. Эти исследовательские данные по странам совпадают со статистикой корпоративного фонда «Туристік Қамқор», который аккумулирует информацию о выезжающих с туристическими кодами. По данным фонда, на первом месте по количеству выкупленных путёвок в прошлом сезоне была Турция, на втором — Египет, на третьем — Эмираты.

Общие траты казахстанцев на поездки за границу в личных целях за прошлый год выросли на 46,3%. За 12 месяцев путешествующие граждане заплатили более 268,6 млрд тг за транспорт, проживание, питание и различные услуги. Самая капиталоёмкая статья — покупка путёвки и билетов до страны назначения. Из 268,6 млрд тг, которые казахстанцы израсходовали на отдых за рубежом, в прошлом году 83,3 млрд тг (или 31%) ушло именно на эти цели. Данные статистики подтверждают: рост общих объёмов затрат на путёвки и билеты — на 38,7%. Вполовину меньше было потрачено на оплату отелей и гостиниц: 44 млрд тг. Шопинг для отдыхающих в Турции, Таиланде или на дальних островах по степени важности стоял на третьем месте: 42,7 млрд тг. Приобретали за границей чаще всего одежду и обувь (42,1% от трат на покупки), а также подарки и сувениры для близких (27,4%). С полной версией материала можно ознакомиться здесь.

#казахстан #туризм #путешествия #статданные

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