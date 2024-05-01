Вырастил сына, посадил дерево Статьи 1 мая 2024 г. 2:39 29 Асет Сыздыков Более ста отцов пришли со своими детьми, чтобы высадить саженцы деревьев по улице Айтеке би. Эту акцию запустило столичное управление образования. фото пресс-службы столичного акимата – Посадку деревьев мы проводим в рамках масштабной акции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка». Подобные мероприятия проводятся во всех школах столицы, куда вовлекаются не только педагогические сообщества и ученики, но и родительские комитеты. Озеленяя наш город, мы улучшаем его экологию, – считает руководитель управления образования Касымхан Сенгазиев. Посадка дерева – это еще и важный урок, который отцы преподают своим детям. Такое событие останется на всю жизнь в памяти ребенка, убежден руководитель столичного филиала республиканского Союза отцов Бекдаир Кузембаев. – Я считаю, что каждый в своей жизни должен посадить дерево. Тем более что деревья являются легкими города, выделяя кислород и поглощая углекислый газ. Мы хотим, чтобы наш город был чистым и красивым. Поэтому с большой радостью со своими детьми участвуем в посадке деревьев. Призываю жителей Астаны присоединяться к подобным акциям, которые делают нашу столицу еще привлекательнее, – поделился общественник. Среди отцов, которые вместе с детьми сажали деревья, был известный певец и композитор, исполнитель песни «Аяулым» Курмаш Махан. – Мы все должны вносить свою лепту в благоустройство города, – отметил певец. – Я хочу показать пример своему сыну, который учится в этом районе, в школе № 68. Ведь посадка деревьев – это самое благородное, что должен сделать каждый отец в своей жизни. Напомним, что в Астане продолжается масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка». Каждая неделя посвящена определенной тематике. Третья неделя носит название «Жасыл аймақ» и посвящена посадке деревьев и побелке насаждений. #Астана #акимат #акция #деревья #посадка