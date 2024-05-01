Вырастил сына, посадил дерево

– Посадку деревьев мы проводим в рамках масштабной акции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка». Подобные мероприятия проводятся во всех школах столицы, куда вовлекаются не только педагогические сообщества и ученики, но и родительские комитеты. Озеленяя наш город, мы улучшаем его экологию, – считает руководитель управления образования Касымхан Сенгазиев.

Посадка дерева – это еще и важный урок, который отцы преподают своим детям. Такое событие останется на всю жизнь в памяти ребенка, убеж­ден руководитель столичного филиа­ла республиканского Сою­за отцов Бекдаир Кузембаев.

– Я считаю, что каждый в своей жизни должен посадить дерево. Тем более что деревья являются легкими города, выделяя кислород и поглощая углекислый газ. Мы хотим, чтобы наш город был чистым и красивым. Поэ­тому с большой радостью со своими детьми участвуем в посадке деревьев. Призываю жителей Астаны присоединяться к подобным акциям, которые делают нашу столицу еще привлекательнее, – поделился общественник.

Среди отцов, которые вмес­те с детьми сажали деревья, был известный певец и композитор, исполнитель песни «Аяу­лым» Курмаш Махан.

– Мы все должны вносить свою лепту в благоустройство города, – отметил певец. – Я хочу показать пример своему сыну, который учится в этом районе, в школе № 68. Ведь посадка деревьев – это самое благородное, что должен сделать каждый отец в своей жизни.

Напомним, что в Астане продолжается масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка». Каждая неделя посвящена определенной тематике. Третья неделя носит название «Жасыл аймақ» и посвящена посадке деревьев и побелке насаждений.